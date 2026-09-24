Десять автомобільних двигунів підвищеного ризику

Двигун Opel 1.4 Turbo. Фото: global-cars.com.ua

Купівля автомобіля з пробігом вимагає ретельної перевірки силового агрегату ще до укладання угоди. Деякі сучасні мотори відомі конструктивними дефектами, через які ремонт після 100 000-200 000 км може коштувати кілька тисяч доларів. Необхідно завчасно вивчити ненадійні двигуни з пробігом, щоб оцінити майбутні витрати на обслуговування.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на канал Exist.ua.

Реклама

Німецькі мотори

3-циліндровий турбомотор BMW 1.2 та 1.5 серії B38 перших років випуску мав виражений дефект опорного підшипника колінчастого вала. Це призводило до осьового люфту й стуку на холодному моторі вже після 20 000-30 000 км.

Інший агрегат BMW, 4-циліндровий 2.0 N20, розчаровує раннім розтягненням ланцюга ГРМ та зносом ланцюга оливної помпи, що загрожує раптовим заклинюванням. Натомість потужніші 6-циліндрові 3.0 N54 та N55 створюють клопоти через вихід з ладу паливних форсунок, помп високого тиску й ризик провертання шатунних вкладишів.

Дизельні двигуни Volkswagen Group 1.6 та 2.0 TDI EA189 опинилися в зоні ризику через наслідки відкличних кампаній. Заводська перепрошивка блоку керування суттєво прискорила забивання сажових фільтрів і клапанів EGR, що згодом скорочує ресурс турбіни.

Читайте також:

Водночас бензинові турбомотори Volkswagen Group 1.8 та 2.0 TFSI й TSI серії EA888 перших двох поколінь здобули сумну славу через невдалі поршневі кільця, через які витрата мастила нерідко перевищувала 1 л на 1000 км.

Турбомотор Opel 1.4 Turbo теж вимагає підвищеної уваги. Цей агрегат має слабку систему вентиляції картерних газів з виходом з ладу клапанів, а також ризик руйнування поршнів через детонацію. Ситуацію ускладнює й те, що ремонт цього мотора часто збігається із заміною дорогого двомасового маховика.

Інші бренди

Японський дизель Mazda 2.2 SkyActiv-D отримав складну конструкцію, яка через некоректну регенерацію сажового фільтра регулярно розріджує мастило дизельним пальним. Втрата змащувальних властивостей швидко призводить до зносу розподільчих валів, появи металевої стружки та підсумкового заклинювання силового агрегату.

Спільна розробка Renault та Nissan 1.2 TCe і DIG-T серії H5FT розчаровує власників високою витратою мастила та прискореним розтягненням ланцюга ГРМ через оливне голодування.

Американсько-європейський турбомотор Ford 1.0 EcoBoost отримав ремінь ГРМ, який працює безпосередньо в масляній ванні. З часом цей ремінь розшаровується, забиває оливоприймач продуктами зносу й позбавляє двигун змащення.

Список ризикованих варіантів замикає атмосферний бензиновий мотор Hyundai та Kia 1.6 GDI Gamma. Головною бідою цього агрегату є стук і провертання шатунних вкладишів колінвала на пробігах 80 000-110 000 км, що зазвичай стається через чутливість системи до запізнілої заміни мастила.

Раніше Новини.LIVE писали, як швидко заклинить двигун авто через низький рівень оливи. Неуважність у цьому питанні може перетворити робочий мотор на купу брухту за лічені хвилини.

Також читайте, коли та як потрібно мити двигун автомобіля. Правильний підхід передбачає захист вразливих вузлів та використання спеціальних засобів.