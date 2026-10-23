Оппозитный двигатель Subaru. Фото: subaruofmaple.com

Среди массовых автопроизводителей только компания Subaru остается верной компоновке силовых агрегатов с горизонтальным расположением цилиндров. Многие поклонники марки убеждены, что именно оппозитные двигатели демонстрируют рекордную долговечность по сравнению с обычными рядными моторами. Впрочем, реальный ресурс механизмов зависит от многих технических факторов, а не только от их формы.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Slash Gear.

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Особенности конструкции

Главным преимуществом оппозитной системы является встречное движение поршней в горизонтальной плоскости, что естественным образом гасит вредные вибрации. Низкое расположение блока в подкапотном пространстве существенно снижает центр тяжести автомобиля и улучшает его управляемость в поворотах.

Обычный рядный 4-цилиндровый двигатель требует установки дополнительных балансирных валов для уменьшения вибрации, что добавляет лишние движущиеся элементы.

В то же время оппозитная схема требует использования двух отдельных головок блока цилиндров вместо одной. Это удваивает количество распределительных валов, усложняет прокладку ремня или цепи ГРМ и требует большего количества уплотнителей.

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С чисто технической точки зрения такая конструкция имеет больше потенциальных точек износа, чем простой рядный агрегат.

Реальный ресурс

На вторичном рынке можно найти множество подержанных экземпляров Subaru Legacy или Forester с пробегом свыше 300 000 км. Это подтверждает тот факт, что при условии качественного ухода оппозитный двигатель способен прослужить не меньше, чем классические моторы. Но практическая надежность зависит прежде всего от регулярности замены масла и качества использованных материалов.

Тем не менее обслуживание такого силового агрегата требует больше усилий и финансовых затрат из-за его значительной ширины и плотной компоновки. Для простой замены свечей зажигания или уплотнителей часто приходится работать в очень ограниченном пространстве.

В итоге оппозитный двигатель не уступает по ресурсу рядным аналогам, но требует от водителя повышенного внимания к техническому обслуживанию.

Ранее Новини.LIVE писали о самых проблемных двигателях Subaru, которых лучше избегать. Двигатели серии EJ25 приобрели очень плохую репутацию на вторичном рынке.

Также сообщалось, что Toyota, Subaru и Mazda создали еще более экономичный двигатель для гибридов. Японский альянс сосредоточил усилия на уменьшении габаритов агрегатов для улучшения аэродинамики будущих автомобилей.