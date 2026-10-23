Опозитний двигун Subaru. Фото: subaruofmaple.com

Серед масових автовиробників лише компанія Subaru залишається вірною компонованню силових агрегатів з горизонтальним розташуванням циліндрів. Багато шанувальників марки переконані, що саме опозитні двигуни демонструють рекордну довговічність порівняно зі звичайними рядними моторами. Втім, реальний ресурс механізмів залежить від багатьох технічних чинників, а не лише від їхньої форми.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Slash Gear.

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Особливості конструкції

Головною перевагою опозитної системи є зустрічний рух поршнів у горизонтальній площині, що природним чином гасить шкідливі вібрації. Низьке розташування блоку в підкапотному просторі суттєво знижує центр ваги автомобіля й покращує його керованість у поворотах.

Звичайний рядний 4-циліндровий мотор вимагає встановлення додаткових балансирних валів для зменшення трясіння, що додає зайвих рухомих елементів.

Водночас опозитна схема вимагає використання двох окремих головок блоку циліндрів замість однієї. Це подвоює кількість розподільчих валів, ускладнює прокладання ременя або ланцюга ГРМ і вимагає більшої кількості ущільнювачів.

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З суто технічного погляду така конструкція має більше потенційних точок зносу, ніж простий рядний агрегат.

Реальний ресурс

На вторинному ринку можна знайти безліч старих екземплярів Subaru Legacy чи Forester з пробігами понад 300 000 км. Це підтверджує факт, що за умови якісного догляду опозитник здатен ходити не менше за класичні мотори. Але практична надійність залежить перш за все від регулярності заміни оливи та якості використаних матеріалів.

Проте обслуговування такого силового агрегату вимагає більше зусиль та фінансових витрат через його значну ширину й щільне компонування. Для простої заміни свічок запалювання або ущільнювачів часто доводиться працювати в дуже обмеженому просторі.

У підсумку опозитний мотор не поступається ресурсом рядним аналогам, але вимагає від водія підвищеної уваги до сервісу.

Раніше Новини.LIVE писали про найпроблемніші двигуни Subaru, яких краще уникати. Мотори серії EJ25 отримали дуже погану репутацію на вторинному ринку.

Також повідомлялося, що Toyota, Subaru та Mazda створили ще економніший двигун для гібридів. Японський альянс зосередив зусилля на зменшенні габаритів агрегатів для покращення аеродинаміки майбутніх автомобілів.