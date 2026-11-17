Дизель BMW N47. Фото: quarrymotors.co.uk

Чимало силових агрегатів спочатку отримували престижні нагороди за економічність, але згодом були визнані дефектними двигунами з дуже дорогим ремонтом. Інженерні рішення заради зниження витрати пального й викидів часто обертаються серйозними поломками вже на пробігу від 60 000 до 200 000 км. Коли така машина потрапляє до другого або третього власника, вартість відновлення мотора може перевищувати ціну самого автомобіля.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Interia Motoryzacja.

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Мокрий ремінь

3-циліндровий агрегат 1.2 PureTech, який ставили на Citroen, Peugeot та Opel до червня 2022 року, страждає через передчасне руйнування ременя ГРМ у масляній ванні. Дрібні частинки гуми забивають маслоприймач, через що падає тиск оливи, зникає тяга й слабшає підсилювач гальм. Щоб уникнути капітального ремонту, фахівці радять міняти цей ремінь кожні 50 000–60 000 км і заливати виключно рекомендовану виробником оливу.

У бензинового 1.0 EcoBoost від Ford ремінь у маслі часто розшаровується вже після 50 000 км пробігу. Неправильна олива миттєво руйнує гуму, після чого збиваються фази газорозподілу і поршні б'ють по клапанах.

Більший 4-циліндровий мотор 1.5 EcoBoost на кросоверах Ford Kuga другого покоління має іншу небезпечну ваду. У ньому просідають гільзи циліндрів і антифриз потрапляє в камеру згоряння.

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Проблемні ланцюги

Дизельні двигуни BMW серії N47 2007–2014 років мають ланцюг ГРМ з боку коробки передач, що суттєво ускладнює та здорожчує його заміну. Про розтягнення приводу сигналізує металевий шум під час холодного запуску, а зволікання загрожує обривом ланцюга вже на пробігу близько 200 000 км. Крім того, у дизелях N47 та новіших B47 через негерметичний датчик низького тиску паливо часто потрапляє прямо в електричну проводку мотора.

У бензиновому агрегаті BMW N20 слабким місцем є ланцюг приводу масляної помпи, обрив якого призводить до миттєвого заклинювання двигуна. Додаткових витрат на пробігу близько 200 000 км вимагають зношені форсунки та паливна помпа високого тиску. Саме через високу вартість обслуговування на вторинному ринку продається багато дешевих автомобілів BMW з такими моторами.

Схожі проблеми мають бензинові агрегати Volkswagen серії EA111 об'ємом 1,2 та 1,4 л. У версії 1.4 TSI першого покоління ланцюг ГРМ разом з натягачем виходив з ладу вже після 60 000 км. А модифікації з подвійним наддувом схильні до прогоряння поршневих кілець. Молодший 1.2 TSI тримається довше та зазвичай потребує заміни ланцюга приблизно на 120 000 км пробігу. Обидва мотори швидко накопичують нагар на впускних клапанах через пряме впорскування пального.

Важкі дизелі

Найпотужніші дизельні версії мікроавтобусів Volkswagen T5 і T6 завдали власникам стільки збитків, що сотні водіїв звернулися до суду. У двигуні CFCA на моделі T5 через невдалий клапан рециркуляції вихлопних газів зникає охолоджувальна рідина і мотор перегрівається.

На новіших фургонах T6 з моторами CXEB та CXEC до такої самої проблеми призводить дефектний модуль EGR, а під високим навантаженням перегрівається інтеркулер.

У свіжіших дизелях стандарту Євро-6 з кодом DZMA через недостатнє змащування нерідко руйнуються підшипники ще до 100 000 км пробігу. Ситуацію погіршують короткі міські поїздки, під час яких переривається очищення сажового фільтра і паливо розріджує моторну оливу.

Механіки радять міняти мастило в таких фургонах щонайменше кожні 15 000 км та регулярно перевіряти рівень сажі в системі випуску.

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