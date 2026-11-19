Двигун Nissan VC-Turbo. Фото: Nissan

Сучасні 4-циліндрові двигуни відомих брендів стали основною робочою силою світового автопрому, адже поєднують компактність, економічність та хорошу динаміку. Проте масове виробництво й ускладнення конструкції нерідко призводять до серйозних інженерних прорахунків. Експерти зібрали чотири історії невдалих моторів, які обернулися для компаній багатомільйонними штрафами та масовими відкликаннями.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Jalopnik.

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Корейський скандал

Сімейство бензинових агрегатів Hyundai/Kia серії Theta II об'ємом 2 та 2,4 л стало хрестоматійним прикладом виробничого браку. У 2015 році корейці оголосили відкликання близько 470 000 Hyundai Sonata 2011–2012 років через металеву стружку, яка залишалася на колінчастому валу після механічної обробки на заводі в Алабамі. Це сміття швидко руйнувало шатунні вкладиші та призводило до заклинювання мотора.

Скандал набув гігантських масштабів, коли на порталі CarComplaints Sonata 2016 року зібрав понад тисячу скарг з середнім пробігом до поломки лише 39 360 км. У підсумку концерн погодився виплатити 1 300 000 000 доларів компенсацій. Додатково регулятор NHTSA у 2020 році оштрафував Hyundai/Kia на 210 000 000 доларів за затягування відкличної кампанії для понад 1 600 000 машин.

Вогняний Ford

Турбований двигун Ford EcoBoost об'ємом 1,6 л запам'ятався власникам схильністю до займання під капотом. Лише протягом 2012 року виробник тричі відкликав кросовери Escape та седани Fusion через пошкоджені паливні магістралі та витік антифризу, який спалахував при потраплянні на гарячу вихлопну систему.

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У листопаді 2013 року довелося ремонтувати ще майже 140 000 кросоверів через тріщини в головці блока циліндрів від перегріву, а у 2017 році під нову сервісну кампанію через ризик пожежі потрапили вже 208 584 машини.

Окрім загрози загоряння, цей агрегат часто страждає від потрапляння охолоджувальної рідини в циліндри. Власники на профільних форумах зазначають, що така несправність є лише питанням часу і майже завжди закінчується дорогим капітальним ремонтом.

Змінний тиск

Інноваційний двигун Nissan/Infiniti сімейства VC-Turbo зі змінним ступенем стиснення (3-циліндровий 1,5 л та 4-циліндровий 2 л) спочатку вважали технологічним проривом, але згодом він обернувся серією великих відкликань.

У червні 2025 року компанія відкликала 443 899 автомобілів Nissan Rogue, Altima та моделей Infiniti через передчасне руйнування підшипників.

У лютому 2026 року додалися ще дві кампанії для сотень тисяч кросоверів Rogue через деградацію оливи від перегріву, пробиття блока циліндрів з ризиком пожежі та поломку шестерні в електронній дросельній заслінці.

Загалом під сервісні акції потрапили понад мільйон машин з моторами VC-Turbo.

Пісок у гібриді

Турбомотор 2 л у плагін-гібридних позашляховиках Jeep 4xe підвела не конструкція, а порушення технології на заводі постачальника.

У листопаді 2025 року концерн Chrysler оголосив відкликання 112 859 гібридів, позаяк з виливків блоків циліндрів не повністю видалили формувальний пісок. Потрапляючи в систему змащення, абразив виводив двигун з ладу або провокував пожежу, тому виробнику довелося міняти блоки циліндрів у рамках гарантії.

Ще раніше гібридні Wrangler 4xe та Grand Cherokee 4xe відкликали через збої процесора керування силовою установкою, які спричиняли раптову зупинку двигуна просто під час руху. На форумах водії також скаржилися на розрідження моторної оливи бензином уже через 500 км пробігу.

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