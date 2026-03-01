Рейтинг самых экономных гибридных кроссоверов в 2026 году

Kia Niro 2026 года. Фото: caranddriver.com

Современные кроссоверы демонстрируют высокую топливную экономичность благодаря развитию гибридных технологий и совершенствованию двигателей. Использование электрифицированных силовых агрегатов позволяет новым SUV потреблять топливо на уровне компактных моделей прошлого.

Об этом написал Slash Gear.

Абсолютный лидер

Kia Niro 2026 года продолжает доминировать в рейтингах топливной эффективности среди автомобилей, не требующих подзарядки от сети. Гибридная установка на базе двигателя объемом 1,6 л генерирует мощность 139 л.с. и обеспечивает средний расход топлива около 4,4 л/100 км. В городском цикле показатель потребления составляет 4,4 л/100 км, а на шоссе цифра достигает 4,3 л/100 км.

Благодаря топливному баку на 42 л этот переднеприводный кроссовер способен преодолеть более 933 км на одной заправке. Модельный ряд 2026 года лишился плагин-гибридной версии, однако предлагает четыре различные комплектации.

Достойные конкуренты

Следующую позицию в списке самых экономных занимает Toyota Corolla Cross Hybrid с показателем потребления 5,6 л/100 км. Аналогичную эффективность демонстрирует Kia Sportage Hybrid. Обе модели остаются лидерами сегмента по соотношению габаритов и расхода ресурсов.

Среди других предложений 2026 года выделяются Honda CR-V и Lexus NX 350h, которые потребляют примерно 5,9 л/100 км. Замыкает перечень наиболее выгодных вариантов полноприводный Ford Escape AWD HEV с результатом 6 л/100 км.