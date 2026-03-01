Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Авто Названы самые экономные гибридные кроссоверы в 2026 году

Названы самые экономные гибридные кроссоверы в 2026 году

Ua ru
Дата публикации 1 марта 2026 17:40
Рейтинг самых экономных гибридных кроссоверов в 2026 году
Kia Niro 2026 года. Фото: caranddriver.com

Современные кроссоверы демонстрируют высокую топливную экономичность благодаря развитию гибридных технологий и совершенствованию двигателей. Использование электрифицированных силовых агрегатов позволяет новым SUV потреблять топливо на уровне компактных моделей прошлого.

Об этом написал Slash Gear.

Реклама
Читайте также:

Абсолютный лидер

Kia Niro 2026 года продолжает доминировать в рейтингах топливной эффективности среди автомобилей, не требующих подзарядки от сети. Гибридная установка на базе двигателя объемом 1,6 л генерирует мощность 139 л.с. и обеспечивает средний расход топлива около 4,4 л/100 км. В городском цикле показатель потребления составляет 4,4 л/100 км, а на шоссе цифра достигает 4,3 л/100 км.

Благодаря топливному баку на 42 л этот переднеприводный кроссовер способен преодолеть более 933 км на одной заправке. Модельный ряд 2026 года лишился плагин-гибридной версии, однако предлагает четыре различные комплектации.

Также читайте:

Создано уникальное гибридное авто с дизельным двигателем

Почему Toyota предлагает водителям забыть об электромобилях

Достойные конкуренты

Следующую позицию в списке самых экономных занимает Toyota Corolla Cross Hybrid с показателем потребления 5,6 л/100 км. Аналогичную эффективность демонстрирует Kia Sportage Hybrid. Обе модели остаются лидерами сегмента по соотношению габаритов и расхода ресурсов.

Среди других предложений 2026 года выделяются Honda CR-V и Lexus NX 350h, которые потребляют примерно 5,9 л/100 км. Замыкает перечень наиболее выгодных вариантов полноприводный Ford Escape AWD HEV с результатом 6 л/100 км.

рейтинг авто Ford топливо экономия автомобиль топливо Honda Toyota
Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации