Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Авто Названі найекономніші гібридні кросовери у 2026 році

Названі найекономніші гібридні кросовери у 2026 році

Ua ru
Дата публікації: 1 березня 2026 17:40
Рейтинг найекономніших гібридних кросоверів у 2026 році
Kia Niro 2026 року. Фото: caranddriver.com

Сучасні кросовери демонструють високу паливну ощадливість завдяки розвитку гібридних технологій та вдосконаленню двигунів. Використання електрифікованих силових агрегатів дозволяє новим SUV споживати пальне на рівні компактних моделей минулого.

Про це написав Slash Gear.

Реклама
Читайте також:

Абсолютний лідер

Kia Niro 2026 року продовжує домінувати у рейтингах паливної ефективності серед автомобілів, що не потребують заряджання від мережі. Гібридна установка на базі двигуна об’ємом 1,6 л генерує потужність 139 к.с. та забезпечує середню витрату пального близько 4,4 л/100 км. У міському циклі показник споживання становить 4,4 л/100 км, а на шосе цифра сягає 4,3 л/100 км.

Завдяки паливному баку на 42 л цей передньопривідний кросовер здатний подолати понад 933 км на одній заправці. Модельний ряд 2026 року позбувся плагін-гібридної версії, проте пропонує чотири різні комплектації.

Також читайте:

Створено унікальне гібридне авто з дизельним двигуном

Чому Toyota пропонує водіям забути про електромобілі

Гідні конкуренти

Наступну позицію у списку найбільш ощадливих займає Toyota Corolla Cross Hybrid з показником споживання 5,6 л/100 км. Аналогічну ефективність демонструє Kia Sportage Hybrid. Обидві моделі залишаються лідерами сегмента за співвідношенням габаритів та витрат ресурсів.

Серед інших пропозицій 2026 року виділяються Honda CR-V та Lexus NX 350h, які споживають приблизно 5,9 л/100 км. Замикає перелік найбільш вигідних варіантів повнопривідний Ford Escape AWD HEV з результатом 6 л/100 км.

рейтинг авто Ford паливо економія автомобіль пальне Honda Toyota
Сергій Якуба - Редактор
Автор:
Сергій Якуба
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації