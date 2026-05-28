Названы доступные альтернативы Toyota Camry

В 2026 году популярность классического японского седана Toyota Camry продолжает расти, продемонстрировав в первом квартале значительный прирост продаж. Этот автомобиль традиционно привлекает покупателей просторным салоном, высокой топливной экономичностью и общей практичностью. Однако современный рынок предлагает большое количество интересных и вполне доступных альтернатив от других автопроизводителей.

Гибридные соперники

Ближайшим соперником по уровню оснащения и экономичности является Hyundai Sonata Hybrid. В своей самой экономной модификации Blue этот автомобиль демонстрирует средний расход топлива на уровне 4,6 л/100 км, что полностью соответствует базовым показателям Camry. Главным преимуществом корейской модели эксперты называют более качественное и продуманное исполнение интерьера. Однако покупателям придется смириться с отсутствием системы полного привода и несколько более жестким ходом подвески на неровностях.

Другим многолетним соперником выступает Honda Accord Hybrid, чья силовая установка обеспечивает расход топлива около 4,9 л/100 км в смешанном цикле. Тесты подтверждают плавность работы фирменной трансмиссии CVT, которая по своему поведению почти не отличается от классического автомата. Автомобиль имеет традиционно высокое качество сборки, но предлагается исключительно с передним приводом.

Для тех, кому пространство Camry является чрезмерным, прекрасно подойдет компактный Hyundai Elantra Hybrid, который расходует всего 4,4 л/100 км.

Бюджетные альтернативы

Седан Kia K5 предлагает водителям совсем другую философию, поскольку вместо гибридных технологий делает ставку на традиционные бензиновые двигатели. Базовые версии оснащаются мотором мощностью 190 л.с., а топовая спортивная модификация GT получила 2,5-литровый турбодвигатель на 290 л.с. Автомобиль имеет богатое оснащение системами безопасности и опциональный полный привод, однако его средний расход топлива составляет около 7,8 л/100 км.

Также на рынке доступен новый компактный седан Kia K4, который вследствие особой формы крыши предлагает пассажирам идентичное пространство для ног и головы, но потребляет около 7,1 л/100 км.

Благодаря высокой топливной экономичности на уровне 4,7 л/100 км хорошей альтернативой является семейных лифтбек Toyota Prius. Внутреннюю конкуренцию также поддерживает младшая Toyota Corolla Hybrid, которая гарантирует расход около 4,7 л/100 км с передним приводом или 4,9 л/100 км в полноприводном исполнении. Она существенно уступает Camry в мощности и пространстве второго ряда, однако идеально выполняет роль дешевого городского транспорта.

Спортивный характер

Для водителей, которые скучают по отмененным динамичным версиям Camry TRD, идеальным выбором станет немецкий Volkswagen Jetta GLI. Этот автомобиль комплектуется 2-литровым 4-цилиндровым турбомотором мощностью 228 л.с., адаптивной спортивной подвеской и 6-ступенчатой механической коробкой передач. Удовольствие от динамичного драйва сочетается с приемлемым для негибридного класса расходом топлива на уровне 8,1 л/100 км.

Поклонникам бескомпромиссного полного привода и высокой мощности стоит обратить внимание на Subaru WRX. Этот седан оснащен 2,4-литровым двигателем мощностью 271 л.с., хотя за такую динамику придется расплачиваться средним расходом топлива в пределах 10,7 л/100 км.

В премиальном сегменте за аналогичную стоимость можно рассмотреть стильную Acura Integra мощностью 200 л.с., которая благодаря кузову лифтбек предлагает даже больший объем багажника.

Прагматичные варианты

Традиционный японский седан Nissan Altima предлагает покупателям проверенные временем решения и опциональную систему 4x4, демонстрируя расход топлива около 7,8 л/100 км.

Для тех, кто планирует полностью отказаться от заправки бензином, японская марка предлагает свой самый доступный электрокроссовер Toyota bZ, способный преодолевать до 379 км на одном заряде аккумулятора, что полностью перекрывает ежедневные потребности среднестатистического городского жителя.

