Названі доступні альтернативи Toyota Camry

У 2026 році популярність класичного японського седана Toyota Camry продовжує зростати, продемонструвавши у першому кварталі значний приріст продажів. Цей автомобіль традиційно приваблює покупців просторим салоном, високою паливною економічністю та загальною практичністю. Проте сучасний ринок пропонує велику кількість цікавих та цілком доступних альтернатив від інших автовиробників.

Гібридні суперники

Найближчим суперником за рівнем оснащення та економічності є Hyundai Sonata Hybrid. У своїй найбільш ощадливій модифікації Blue цей автомобіль демонструє середню витрату пального на рівні 4,6 л/100 км, що повністю відповідає базовим показникам Camry. Головною перевагою корейської моделі експерти називають якісніше та продуманіше виконання інтер'єру. Проте покупцям доведеться змиритися з відсутністю системи повного приводу та дещо жорсткішим ходом підвіски на нерівностях.

Іншим багаторічним суперником виступає Honda Accord Hybrid, чия силова установка забезпечує витрату пального близько 4,9 л/100 км у змішаному циклі. Тести підтверджують плавність роботи фірмової трансмісії CVT, яка за своєю поведінкою майже не відрізняється від класичного автомата. Автомобіль має традиційно високу якість збирання, але пропонується виключно з переднім приводом.

Для тих, кому простір Camry є надмірним, чудово підійде компактніший Hyundai Elantra Hybrid, який витрачає всього 4,4 л/100 км.

Бюджетні альтернативи

Седан Kia K5 пропонує водіям зовсім іншу філософію, позаяк замість гібридних технологій робить ставку на традиційні бензинові двигуни. Базові версії оснащуються мотором потужністю 190 к.с., а топова спортивна модифікація GT отримала 2,5-літровий турбодвигун на 290 к.с. Автомобіль має багате оснащення системами безпеки та опціональний повний привід, проте його середня витрата пального становить близько 7,8 л/100 км.

Також на ринку доступний новий компактний седан Kia K4, який внаслідок особливої форми даху пропонує пасажирам ідентичний простір для ніг та голови, але споживає близько 7,1 л/100 км.

Завдяки високій паливній економічності на рівні 4,7 л/100 км гарною альтернативою є сімейних ліфтбек Toyota Prius. Внутрішню конкуренцію також підтримує молодша Toyota Corolla Hybrid, яка гарантує витрату близько 4,7 л/100 км з переднім приводом або 4,9 л/100 км у повнопривідному виконанні. Вона суттєво поступається Camry у потужності та просторі другого ряду, проте ідеально виконує роль дешевого міського транспорту.

Спортивний характер

Для водіїв, які сумують за скасованими динамічними версіями Camry TRD, ідеальним вибором стане німецький Volkswagen Jetta GLI. Цей автомобіль комплектується 2-літровим 4-циліндровим турбомотором потужністю 228 к.с., адаптивною спортивною підвіскою та 6-ступеневою механічною коробкою передач. Задоволення від динамічного драйву поєднується з прийнятною для негібридного класу витратою пального на рівні 8,1 л/100 км.

Шанувальникам безкомпромісного повного приводу та високої потужності варто звернути увагу на Subaru WRX. Цей седан оснащений 2,4-літровим двигуном потужністю 271 к.с., хоча за таку динаміку доведеться розплачуватися середньою витратою палива в межах 10,7 l/100 км.

У преміальному сегменті за аналогічну вартість можна розглянути стильну Acura Integra потужністю 200 к.с., яка завдяки кузову ліфтбек пропонує навіть більший об'єм багажника.

Прагматичні варіанти

Традиційний японський седан Nissan Altima пропонує покупцям перевірені часом рішення та опціональну систему 4x4, демонструючи витрату пального близько 7,8 л/100 км.

Для тих, хто планує повністю відмовитися від заправки бензином, японська марка пропонує свій найдоступніший електрокросовер Toyota bZ, здатний долати до 379 км на одному заряді акумулятора, що повністю перекриває щоденні потреби середньостатистичного міського жителя.

