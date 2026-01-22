Подержанные авто с чаще всего скрученным пробегом в Украине

Mercedes W212 2009 года на скоростном шоссе. Фото: infocar.ua

Рынок подержанных автомобилей наполнен предложениями с привлекательными показателями на одометре, однако определенные модели почти гарантированно имеют скрытое прошлое. Скручивание пробега остается популярной практикой среди продавцов, особенно когда речь идет о выносливых марках из Европы.

Народные любимцы

Renault Megane третьего поколения и Renault Laguna считаются чрезвычайно популярными благодаря надежности и экономичности. Однако найти такие авто с родным пробегом до 300 000 км крайне трудно. Объявления о 150 000-190 000 км в большинстве случаев не соответствуют действительности, поскольку в Европе на этих машинах ездят очень активно.

Аналогичная ситуация наблюдается с линейкой Volkswagen Passat от поколения B5 до B8. Дизельные двигатели этих авто способны преодолевать более полумиллиона километров, что провоцирует продавцов корректировать данные на панели до психологически комфортных для покупателя значений.

Выносливые автомобили

Audi A6 в кузове С6 отличается высокой износостойкостью материалов салона. Качественная кожа и пластик позволяют скрыть реальные 400 000 км пробега, выдавая состояние машины за соответствующее 200 000 км. Похожая картина характерна для кроссоверов Kia Sorento и Hyundai Santa Fe с дизельными двигателями 2,2 литра, которые массово привозят из Европы после интенсивной эксплуатации.

Автомобили марки Volvo, в частности модели XC60 и XC90, также попадают в зону риска. Из-за высокого уровня комфорта и надежности владельцы в Европе не спешат их продавать до момента достижения значительных показателей на одометре. Пробеги 350 000-450 000 км для дизельных Volvo десятилетнего возраста считаются нормой, даже если салон выглядит почти новым.

Легендарное такси и коммерческие авто

Mercedes Е-класса в кузове 212 стал символом выносливости, особенно в версиях с дизельными двигателями объемом 2,2 или 3 литра. Немало таких экземпляров работали в европейских службах такси, где показатели одометра достигают 600 000-800 000 км. Найти такую модель с оригинальным пробегом менее 400 000 км практически невозможно.

Лидерами по интенсивности использования остаются коммерческие бусы Opel Vivaro, Renault Trafic и Mercedes Sprinter. Годовой пробег таких машин в Европе может достигать 100 000 км. Через 9 лет эксплуатации реальная цифра может приближаться к миллиону, хотя на украинском рынке покупателям часто демонстрируют стандартные 250 000-290 000 км.