Вживані авто з найчастіше скрученим пробігом в Україні

Ринок вживаних автомобілів наповнений пропозиціями з привабливими показниками на одометрі, проте певні моделі майже гарантовано мають приховане минуле. Скручування пробігу залишається популярною практикою серед продавців, особливо коли йдеться про витривалі марки з Європи.

Народні улюбленці

Renault Megane третього покоління та Renault Laguna вважаються надзвичайно популярними завдяки надійності та економічності. Проте знайти такі авто з рідним пробігом до 300 000 км вкрай важко. Оголошення про 150 000–190 000 км у більшості випадків не відповідають дійсності, позаяк в Європі на цих машинах їздять дуже активно.

Аналогічна ситуація спостерігається з лінійкою Volkswagen Passat від покоління B5 до B8. Дизельні двигуни цих авто здатні долати понад пів мільйона кілометрів, що провокує продавців коригувати дані на панелі до психологічно комфортних для покупця значень.

Витривалі автомобілі

Audi A6 у кузові С6 вирізняється високою зносостійкістю матеріалів салону. Якісна шкіра та пластик дозволяють приховати реальні 400 000 км пробігу, видаючи стан машини за такий, що відповідає 200 000 км. Схожа картина характерна для кросоверів Kia Sorento та Hyundai Santa Fe з дизельними двигунами 2,2 літра, які масово привозять з Європи після інтенсивної експлуатації.

Автомобілі марки Volvo, зокрема моделі XC60 та XC90, також потрапляють до зони ризику. Через високий рівень комфорту та надійність власники в Європі не поспішають їх продавати до моменту досягнення значних показників на одометрі. Пробіги 350 000–450 000 км для дизельних Volvo десятирічного віку вважаються нормою, навіть якщо салон має вигляд майже нового.

Легендарне таксі та комерційні авто

Mercedes Е-класу в кузові 212 став символом витривалості, особливо у версіях з дизельними двигунами об’ємом 2,2 або 3 літри. Чимало таких екземплярів працювали в європейських службах таксі, де показники одометра сягають 600 000–800 000 км. Знайти таку модель з оригінальним пробігом менш як 400 000 км практично неможливо.

Лідерами за інтенсивністю використання залишаються комерційні буси Opel Vivaro, Renault Trafic та Mercedes Sprinter. Річний пробіг таких машин у Європі може сягати 100 000 км. Через 9 років експлуатації реальна цифра може наближатися до мільйона, хоча на українському ринку покупцям часто демонструють стандартні 250 000–290 000 км.