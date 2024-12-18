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Назван новый кроссовер, который разорит хозяев только на бензине

18 декабря 2024 19:45
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор
Назван кроссовер 2025 года, расходы на топливо которого поражают
2025 Ferrari Purosangue. Фото: caranddriver.com
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор

В эпоху борьбы за топливную эффективность, когда автопроизводители хвастаются рекордно низким расходом бензина, большие лошадиные силы мощных силовых установок, как правило, сочетаются с ужасающими цифрами на счетчиках. Лидером антирейтинга пожирателей бензина среди кроссоверов 2025 модельного года стал Ferrari Purosangue, сжигающий почти 20 литров на 100 км пробега.

Об этом написал Slash Gear.

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2025 Ferrari Purosangue

Названы новый кроссовер, который разорит владельцев только на бензине - фото 1
Фото: caranddriver.com

Первый четырехдверный четырехместный кроссовер от Ferrari оснащен 6,5-литровым V12 мощностью 715 л.с. с крутящим моментом 716 Нм. Эта мощность стоит дорого — стартовая цена Purosangue превышает 400 000 долларов.

Этот кроссовер имеет самый плохой рейтинг экономии топлива из всех SUV, расходуя 19,6 л на 100 км пробега в комбинированном режиме. К примеру, аналогичную топливную эффективность имеют суперкары Lamborghini Revuelto и Ford F-150 Raptor R.

Эксперты подсчитали, что в течение пяти лет владелец Purosangue потратит на только топливо не менее 16 500 долларов.

Другие SUV с высоким расходом топлива

  • 2025 Cadillac Escalade-V — 18,09 л/100 км в комбинированном режиме.
  • 2025 Dodge Durango Hellcat — 18,09 л/100 км в комбинированном режиме.
  • 2025 Rolls Royce Cullinan — 16,8 л/100 км в комбинированном режиме.
  • 2025 Ineos Grenadier Trailmaster — 16,8 л/100 км в комбинированном режиме.
  • 2025 Mercedes-Benz GLS600 Maybach — 15,68 л/100 км в комбинированном режиме.

Ранее мы представляли марки автомобилей с самым экономным расходом бензина. Также эксперты провели тестирование, на сколько увеличивается расход топлива в авто с багажником на крыше.

бензин авто топливо автомобиль топливо Ferrari

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