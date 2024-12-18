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Названо новий кросовер, який розорить власників лише на бензині

18 грудня 2024 19:45
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор
Названо кросовер 2025 року, витрати на паливо якого вражають
2025 Ferrari Purosangue. Фото: caranddriver.com
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор

В епоху боротьби за паливну ефективність, коли автовиробники вихваляються рекордно низькою витратою бензину, великі кінські сили потужних силових установок, як правило, поєднуються з жахливими цифрами на лічильниках. Лідером антирейтингу пожирачів бензину серед кросоверів 2025 модельного року став Ferrari Purosangue, який спалює майже 20 літрів на 100 км пробігу.

Про це написав Slash Gear.

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2025 Ferrari Purosangue

Названо новий кросовер, який розорить власників лише на бензині - фото 1
Фото: caranddriver.com

Перший чотиридверний чотиримісний кросовер від Ferrari оснащений 6,5-літровим V12 потужністю 715 к.с. с крутним моментом 716 Нм. Ця потужність коштує дорого — стартова ціна Purosangue перевищує 400 000 доларів.

Цей кросовер має найгірший рейтинг економії палива з усіх SUV, витрачаючи 19,6 л на 100 км пробігу в комбінованому режимі. Наприклад, аналогічну паливну ефективність мають суперкари Lamborghini Revuelto та Ford F-150 Raptor R.

Експерти підрахували, що протягом п'яти років власник Purosangue витратить лише на пальне щонайменше 16 500 доларів.

Інші SUV з найвищою витратою палива

  • 2025 Cadillac Escalade-V — 18,09 л/100 км в комбінованому режимі.
  • 2025 Dodge Durango Hellcat — 18,09 л/100 км в комбінованому режимі.
  • 2025 Rolls Royce Cullinan — 16,8 л/100 км в комбінованому режимі.
  • 2025 Ineos Grenadier Trailmaster — 16,8 л/100 км в комбінованому режимі.
  • 2025 Mercedes-Benz GLS600 Maybach — 15,68 л/100 км в комбінованому режимі.

Раніше ми представляли марки автомобілів з найекономнішою витратою бензину. Також експерти провели тестування, на скільки збільшуються витрати палива в авто з багажником на даху.

бензин авто паливо автомобіль пальне Ferrari

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