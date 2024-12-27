Какой автомобиль способен проезжать более 1200 км без дозаправки

2024 Porsche Panamera. Фото: news.porschestlouis.com

Сегодня запас хода измеряют в основном для электромобилей. А как насчет двигателей внутреннего сгорания? Большинство ДВС могут проехать 460-960 км на полном баке бензина, но гораздо меньше автомобилей способны преодолеть более 1000 км без посещения АЗС.

Полевые исследования запаса хода ДВС провели специалисты Car and Driver.

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2024 Porsche Panamera

В отличие от Porsche 911, Panamera получила удобное заднее сиденье. Кроме того, тестируемая заднеприводная модель 2024 года имеет невероятный запас хода по шоссе 1207 км.

Чтобы добраться так далеко, придется избегать трехзначной скорости, так как Panamera показала расход топлива 7,35 литра на 100 км при стабильной скорости 120 км/ч.

Третье поколение спортивного седана Porsche премиум-класса имеет огромный (как для легковушки) топливный бак объемом почти 90 литров, являющийся наградой для продленного времени между заправками.

Panamera начального уровня оснащена 2,9-литровым двигателем V-6 с двойным турбонаддувом мощностью 348 л.с., соединенным с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач с двойным сцеплением.

Автомобили ДВС с наибольшим запасом хода

2017 Chevrolet Cruze Sedan Diesel: 1142 км

1142 км 2018 Ford F-150 Diesel: 1126 км

1126 км 2023 Toyota Tundra Hybrid: 1126 км

1126 км 2017 Ford F-150 EcoBoost V-6: 1094 км

1094 км 2023 Ford F-250 Super Duty Diesel: 1094 км

1094 км 2020 Hyundai Sonata Hybrid: 1078 км

1078 км 2025 Ram 1500 HO Hurricane: 1062 км

1062 км 2020 Ram 1500 EcoDiesel: 1046 км

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