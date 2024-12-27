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Назване авто, яке проїжджає понад 1200 км на одному повному баку

27 грудня 2024 19:45
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор
Яке авто здатне проїжджати понад 1200 км без дозаправлення
2024 Porsche Panamera. Фото: news.porschestlouis.com
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор

Сьогодні запас ходу вимірюють здебільшого для електромобілів. А як щодо двигунів внутрішнього згоряння? Більшість ДВЗ можуть проїхати 460-960 км на повному баку бензину, але набагато менше автомобілів здатні здолати понад 1000 км без відвідування АЗС.

Польові дослідження запасу ходу ДВЗ провели фахівці Car and Driver.

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2024 Porsche Panamera

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На відміну від Porsche 911, Panamera отримала зручне заднє сидіння. Крім того, задньопривідна модель 2024 року, яку тестували, має неймовірний запас ходу по шосе 1207 км.

Щоб дістатися так далеко, доведеться уникати тризначної швидкості, позаяк Panamera показала витрату палива 7,35 літра на 100 км при стабільній швидкості 120 км/год.

Третє покоління спортивного седана Porsche преміумкласу має величезний (як для легковика) паливний бак об’ємом майже 90 літрів, що є нагородою для подовженого часу між заправками.

Panamera початкового рівня оснащена 2,9-літровим двигуном V-6 з подвійним турбонаддувом потужністю 348 к.с., з’єднаним з 8-ступеневою автоматичною коробкою передач з подвійним зчепленням.

Автомобілі ДВЗ з найбільшим запасом ходу

  • 2017 Chevrolet Cruze Sedan Diesel: 1142 км
  • 2018 Ford F-150 Diesel: 1126 км
  • 2023 Toyota Tundra Hybrid: 1126 км
  • 2017 Ford F-150 EcoBoost V-6: 1094 км
  • 2023 Ford F-250 Super Duty Diesel: 1094 км
  • 2020 Hyundai Sonata Hybrid: 1078 км
  • 2025 Ram 1500 H.O. Hurricane: 1062 км
  • 2020 Ram 1500 EcoDiesel: 1046 км

Раніше ми писали, скільки нових Rolls-Royce купили українці. Також повідомляли про аукціон, на якому можна купити елітні автомобілі від 150 євро.

бензин дороги авто Porsche паливо автомобіль Porsche Panamera

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