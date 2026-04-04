Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Авто Назван подержанный автомобиль Honda с самым надежным двигателем

Назван подержанный автомобиль Honda с самым надежным двигателем

Ua ru
Дата публикации 4 апреля 2026 15:45
Honda Accord 2011 года. Фото: infocar.ua

Подержанные автомобили Honda традиционно занимают высокие позиции в рейтингах выносливости благодаря продуманным силовым агрегатам. Модель Accord 2008-2012 годов выпуска стала одним из самых популярных представителей сегмента среднеразмерных седанов. Особое внимание привлекают версии с атмосферным двигателем K24 объемом 2,4 л. Именно этот вариант считается наиболее сбалансированным выбором для ежедневной эксплуатации.

Об этом рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на Top Speed.

Надежный двигатель

Двигатель K24 развивает мощность от 190 до 200 л.с. в зависимости от модификации. Таких показателей вполне достаточно для уверенного движения в городском потоке и на трассе. Конструкция мотора лишена сложности турбонаддува, что напрямую влияет на продолжительность службы. Меньшее количество нагруженных компонентов существенно снижает риск возникновения внезапных поломок при длительной эксплуатации.

Внутренняя архитектура агрегата рассчитана на долгие годы использования. Качественные материалы и солидная сборка позволяют автомобилям с таким мотором легко преодолевать отметку 320 000 км пробега. Многие экземпляры демонстрируют стабильную работу даже после значительного превышения этого показателя. Оценки качества и надежности по версии JD Power для этих годов выпуска стабильно держатся на уровне более 80%.

Расходы на техническое обслуживание Honda Accord остаются ниже средних показателей в классе популярных седанов. Простая конструкция облегчает доступ к основным узлам для замены масла, фильтров или свечей зажигания. Устойчивость к не идеальному уходу также добавляет баллов к общей репутации японской модели.

Топливная экономичность является еще одним весомым аргументом в пользу выбора версии с двигателем K24. В смешанном цикле потребление топлива составляет примерно 9,4 л/100 км.

Комфортный интерьер

Интерьер автомобиля предлагает достаточно пространства для удобных поездок всей семьей. Передние кресла имеют качественную поддержку, а на заднем ряду хватает места для комфортного размещения взрослых пассажиров. Система управления функциями машины организована логично. Все кнопки и переключатели находятся на привычных местах, что позволяет водителю не отрываться от наблюдения за дорогой.

Багажное отделение считается одним из лучших в своем сегменте по уровню практичности (стандартный объем составляет 467-473 л). Вместительность позволяет использовать седан для перевозки большого количества вещей или выполнения ежедневных дел. Стабильное и предсказуемое поведение на дорожном покрытии дарит ощущение спокойствия во время движения. Автомобиль не претендует на статус спорткара, но уверенно держит трассу при различных погодных условиях.

авто автомобиль Мотор Honda двигатель подержанные авто
Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации