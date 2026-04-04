Названо вживаний автомобіль Honda з найнадійнішим двигуном

Honda Accord 2011 року.

Вживані автомобілі Honda традиційно займають високі позиції в рейтингах витривалості завдяки продуманим силовим агрегатам. Модель Accord 2008–2012 років випуску стала одним з найпопулярніших представників сегмента середньорозмірних седанів. Особливу увагу привертають версії з атмосферним двигуном K24 об'ємом 2,4 л. Саме цей варіант вважається найбільш збалансованим вибором для щоденної експлуатації.

Надійний двигун

Двигун K24 розвиває потужність від 190 до 200 к.с. залежно від модифікації. Таких показників цілком достатньо для впевненого руху в міському потоці та на трасі. Конструкція мотора позбавлена складності турбонаддуву, що безпосередньо впливає на тривалість служби. Менша кількість навантажених компонентів суттєво знижує ризик виникнення раптових поломок під час тривалої експлуатації.

Внутрішня архітектура агрегату розрахована на довгі роки використання. Якісні матеріали та солідна збірка дозволяють автомобілям з таким мотором легко долати позначку 320 000 км пробігу. Багато екземплярів демонструють стабільну роботу навіть після значного перевищення цього показника. Оцінки якості та надійності за версією JD Power для цих років випуску стабільно тримаються на рівні понад 80%.

Витрати на технічне обслуговування Honda Accord залишаються нижчими за середні показники в класі популярних седанів. Проста конструкція полегшує доступ до основних вузлів для заміни мастила, фільтрів або свічок запалювання. Стійкість до не ідеального догляду також додає балів до загальної репутації японської моделі.

Паливна економічність є ще одним вагомим аргументом на користь вибору версії з двигуном K24. У змішаному циклі споживання пального становить приблизно 9,4 л/100 км.

Комфортний інтер'єр

Інтер'єр автомобіля пропонує достатньо простору для зручних поїздок усією родиною. Передні крісла мають якісну підтримку, а на задньому ряду вистачає місця для комфортного розміщення дорослих пасажирів. Система керування функціями машини організована логічно. Усі кнопки та перемикачі знаходяться на звичних місцях, що дозволяє водію не відриватися від спостереження за дорогою.

Багажне відділення вважається одним з кращих у своєму сегменті за рівнем практичності (стандартний об'єм становить 467–473 л). Місткість дозволяє використовувати седан для перевезення великої кількості речей або виконання щоденних справ. Стабільна та передбачувана поведінка на дорожньому покритті дарує відчуття спокою під час руху. Автомобіль не претендує на статус спорткара, але впевнено тримає трасу за різних погодних умов.