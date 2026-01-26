Самый выносливый дизель для кроссоверов и седанов Kia/Hyundai

Двигатель 1.7 CRDi. Фото: Kia

Корейский концерн Hyundai/Kia создал один из самых удачных дизельных агрегатов в своем классе. Двигатель объемом 1,7 литра демонстрирует исключительную надежность и способность работать сотни тысяч километров без серьезных нареканий.

Технические особенности

Конструкция двигателя с маркировкой D4FD базируется на чугунном блоке цилиндров и алюминиевой 16-клапанной головке. Использование прочных материалов гарантирует устойчивость к высоким нагрузкам во время движения. Топливная система от Bosch и турбонагнетатель Garrett обеспечивают стабильную работу в различных режимах. За привод газораспределительного механизма отвечают две надежные цепи.

Этот мотор устанавливали на такие популярные модели как Hyundai Tucson, KIA Sportage, Hyundai i40 и KIA Optima.

Агрегат 1.7 CRDi появился как модернизированная версия двигателя 1.6 для обеспечения лучшей тяги в более тяжелых автомобилях. Особенностью конструкции является наличие системы переменных фаз распределения газов что было редким решением для дизелей того периода. Двигатель выдает максимальный крутящий момент уже при 1250 оборотах в минуту. Такой показатель позволяет уверенно ускоряться с низких скоростей и обеспечивает комфортную эксплуатацию в городских условиях.

Сохранение ресурса

Главные риски для надежности связаны исключительно с системами очистки выхлопных газов. Сажевый фильтр может забиваться при частых поездках на короткие расстояния что впоследствии приводит к загрязнению турбины и клапана EGR.

Для безотказной работы рекомендуется проводить профилактическую чистку впускного коллектора и заменять уплотнители форсунок каждые 100 000 км. При условии надлежащего ухода топливная система и основные узлы способны выдерживать более 300 000 км пробега.