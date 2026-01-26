Видео
Назван неубиваемый дизельный двигатель Kia/Hyundai

Ua ru
Дата публикации 26 января 2026 17:40
Самый выносливый дизель для кроссоверов и седанов Kia/Hyundai
Двигатель 1.7 CRDi. Фото: Kia

Корейский концерн Hyundai/Kia создал один из самых удачных дизельных агрегатов в своем классе. Двигатель объемом 1,7 литра демонстрирует исключительную надежность и способность работать сотни тысяч километров без серьезных нареканий.

Об этом написал Autokult.

Сохранение ресурса

Главные риски для надежности связаны исключительно с системами очистки выхлопных газов. Сажевый фильтр может забиваться при частых поездках на короткие расстояния что впоследствии приводит к загрязнению турбины и клапана EGR.

Для безотказной работы рекомендуется проводить профилактическую чистку впускного коллектора и заменять уплотнители форсунок каждые 100 000 км. При условии надлежащего ухода топливная система и основные узлы способны выдерживать более 300 000 км пробега.

авто Южная Корея автомобиль дизтопливо Мотор двигатель подержанные авто
Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба
