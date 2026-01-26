Найвитриваліший дизель для кросоверів та седанів Kia/Hyundai

Двигун 1.7 CRDi. Фото: Kia

Корейський концерн Hyundai/Kia створив один з найвдаліших дизельних агрегатів у своєму класі. Двигун об’ємом 1,7 літра демонструє виняткову надійність та здатність працювати сотні тисяч кілометрів без серйозних нарікань.

Технічні особливості

Конструкція двигуна з маркуванням D4FD базується на чавунному блоці циліндрів та алюмінієвій 16-клапанній головці. Використання міцних матеріалів гарантує стійкість до високих навантажень під час руху. Паливна система від Bosch та турбонагнітач Garrett забезпечують стабільну роботу в різних режимах. За привід газорозподільного механізму відповідають два надійні ланцюги.

Цей мотор встановлювали на такі популярні моделі як Hyundai Tucson, KIA Sportage, Hyundai i40 та KIA Optima.

Агрегат 1.7 CRDi з’явився як модернізована версія двигуна 1.6 для забезпечення кращої тяги у важчих автомобілях. Особливістю конструкції є наявність системи змінних фаз розподілу газів що було рідкісним рішенням для дизелів того періоду. Двигун видає максимальний крутний момент уже при 1250 обертах на хвилину. Такий показник дозволяє впевнено прискорюватися з низьких швидкостей та забезпечує комфортну експлуатацію в міських умовах.

Збереження ресурсу

Головні ризики для надійності пов’язані виключно з системами очищення вихлопних газів. Сажовий фільтр може забиватися при частих поїздках на короткі відстані що згодом призводить до забруднення турбіни та клапана EGR.

Для безвідмовної роботи рекомендується проводити профілактичне чищення впускного колектора та замінювати ущільнювачі форсунок кожні 100 000 км. За умови належного догляду паливна система та основні вузли здатні витримувати понад 300 000 км пробігу.