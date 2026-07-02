Объявлен неожиданный победитель конкурса Автомобиль года 2026

Nissan Leaf 2026 года. Фото: netcarshow.com

Ежегодно известное автомобильное издание Auto Express проводит собственный конкурс по определению лучших транспортных средств в различных категориях. После многочисленных тестов специалисты выбирают единственного абсолютного победителя, который получает главный титул. На этот раз триумфатором главной номинации стал новый Nissan Leaf, который эксперты назвали образцовым семейным электромобилем. Модель сумела обойти признанных лидеров благодаря удачному сочетанию практичности и доступности. Кроме того, новинку успели сравнить с электрической Ferrari Luce из-за небольшого внешнего сходства их кузовов.

Об этом пишут Новини.LIVE со ссылкой на Express.

Главные преимущества

Журналисты отметили, что победа этого японского кроссовера вполне закономерна. Автомобиль максимально ориентирован на повседневные потребности водителя и пассажиров, предлагая отличный запас хода и высокое качество исполнения. Модель демонстрирует конкурентные технические показатели по всем ключевым параметрам своего класса.

Помимо главного титула, электромобиль одержал победу в категории лучшего малого корпоративного автомобиля. Однако специалисты заметили и несколько мелких недостатков при детальном осмотре салона. Нарекания вызвали слишком нечеткие сенсорные переключатели кондиционера и простой селектор трансмиссии, который явно нуждается в качественном обновлении.

Новое партнерство

Параллельно Nissan попала в заголовки мировых новостей из-за подписания стратегического соглашения с китайским автомобильным гигантом Chery. Этот договор позволит производителю из КНР эффективно использовать свободные производственные мощности крупного японского завода в британском Сандерленде.

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Соглашение предусматривает, что с 2027 года на английском предприятии будут собирать автомобили марок Chery, Jaecoo и Omoda. Руководство японской компании рассчитывает согласовать оптимальные условия для полноценного запуска линеек в ближайшие месяцы.

Ранее Новини.LIVE писали, почему новый Nissan Leaf опоздал на 15 лет. После двух поколений автомобиль наконец изменился до неузнаваемости, но, возможно, уже слишком поздно.

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