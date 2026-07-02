Оголошено неочікуваного переможця конкурсу Автомобіль року 2026

Nissan Leaf 2026 року. Фото: netcarshow.com

Щорічно відоме автомобільне видання Auto Express проводить власний конкурс для визначення найкращих транспортних засобів у різних категоріях. Після численних тестів фахівці обирають єдиного абсолютного переможця, який отримує головний титул. Цього разу тріумфатором головної номінації став новий Nissan Leaf, який експерти назвали зразковим сімейним електромобілем. Модель зуміла обійти визнаних лідерів завдяки вдалому поєднанню практичності та доступності. Додатково новинку встигли порівняти з електричним Ferrari Luce через легку зовнішню схожість їхніх кузовів.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Express.

Головні переваги

Журналісти відзначили, що перемога цього японського кросовера є цілком закономірною. Автомобіль максимально орієнтований на щоденні потреби водія та пасажирів, пропонуючи відмінний запас ходу та високу якість виконання. Модель демонструє конкурентні технічні показники у всіх ключових вимірах свого класу.

Окрім головного титулу, електрокар виборов перемогу в категорії найкращого малого корпоративного автомобіля. Проте фахівці помітили й кілька дрібних недоліків під час детального огляду салону. Нарікання викликали занадто нечіткі сенсорні перемикачі кондиціонера та простий селектор трансмісії, який явно потребує якісного оновлення.

Нове партнерство

Паралельно Nissan потрапила на заголовки світових новин через підписання стратегічної угоди з китайським автомобільним гігантом Chery. Цей договір дозволить виробнику з КНР ефективно використовувати вільні виробничі потужності великого японського заводу в британському Сандерленді.

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Угода передбачає, що з 2027 року на англійському підприємстві збиратимуть машини для марок Chery, Jaecoo та Omoda. Керівництво японської компаній розраховує узгодити оптимальні фінальні позиції для повноцінного запуску лінійок найближчими місяцями.

Раніше Новини.LIVE писали, чому новий Nissan Leaf запізнився на 15 років. Після двох поколінь автомобіль нарешті змінився до невпізнаваності, але може бути надто пізно.

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