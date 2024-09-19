Подголовники в авто — почему они не для отдыха водителя за рулем

Подголовник. Фото: skoda-storyboard.com

Подголовники на сиденьях автомобилей часто числятся элементом для комфортного отдыха, но это лишь часть правды. Многие водители отмечают, что попытки расслабиться и положить голову на подголовник во время поездки могут быть неудачными, а в некоторых моделях они даже изготовлены из твердых материалов.

Для чего же на самом деле предназначены подголовники?

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Почему подголовник не для отдыха

Когда водитель за рулем отдыхать на подголовнике может быть не лучшей идеей. Это вызвано тем, что главная функция подголовника заключается не в обеспечении комфорта, а в безопасности. Водитель не должен позволять себе расслабляться, так как это может серьезно угрожать его безопасности на дороге.

Главная цель подголовников — это защита водителя и пассажиров в случае аварии. Если автомобиль испытывает удар сзади, инерционный толчок может резко откинуть голову назад, что чревато серьезными травмами шейного отдела.

Конструкция подголовника

Подголовник спроектирован так, чтобы снизить риск повреждений шейного позвоночника во время удара. Его конструкция должна предотвратить травмирование головы в случае аварии.

Некоторые ранние модели автомобилей оснащались подголовниками из жесткой резины, которые не отличались комфортом для отдыха, однако выполняли важную функцию безопасности.

Итак, основное предназначение подголовников — безопасность водителя и пассажиров во время экстренных ситуаций.

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