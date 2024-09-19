Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Авто arrow Навіщо потрібні підголівники в авто — розкриваємо справжнє призначення arrow

Навіщо потрібні підголівники в авто — розкриваємо справжнє призначення

19 вересня 2024 06:00
Святослав Мотюженко - Редактор
Підголівники в авто — чому вони не для відпочинку водія за кермом
Підголівник. Фото: skoda-storyboard.com
Святослав Мотюженко - Редактор

Підголівники на сидіннях автомобілів часто вважаються елементом для комфортного відпочинку, але це лише частина правди. Багато водіїв помічають, що спроби розслабитися та покласти голову на підголівник під час поїздки можуть бути невдалими, а в деяких моделях вони навіть виготовлені з твердих матеріалів.

Для чого ж насправді призначені підголівники?

Читайте також:

Чому підголівник не для відпочинку

Коли водій за кермом, відпочивати на підголівнику може бути не найкращою ідеєю. Це викликано тим, що головна функція підголівника не полягає в забезпеченні комфорту, а у безпеці. Водій не повинен дозволяти собі розслаблятися, позаяк це може серйозно загрожувати його безпеці на дорозі.

Головна мета підголівників — це захист водія та пасажирів у випадку аварії. Якщо автомобіль зазнає удару ззаду, інерційний поштовх може різко відкинути голову назад, що загрожує серйозними травмами шийного відділу.

Конструкція підголівника

Підголівник спроєктований так, щоб зменшити ризик ушкоджень шийного хребта під час удару. Його конструкція має запобігти травмуванню голови в разі аварії.

Деякі ранні моделі автомобілів оснащувалися підголівниками з жорсткої гуми, які не відрізнялися комфортом для відпочинку, проте виконували важливу безпекову функцію.

Отже, основне призначення підголівників — безпека водія та пасажирів під час екстрених ситуацій.

Раніше ми писали, навіщо четверта педаль в автомобілі. Також розповідали, навіщо на вікна авто наносять чорні цятки.

авто автомобіль водії безпека

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

06:10 Українським пенсіонерам доплатять по 300 грн восени — які умови

06:03 Чи можна вживати "здрастуйте" в українській мові — пояснення від мовознавців

06:02 Будьте обережні — на Одесу насувається шторм

06:02 Мер Харкова уточнив, куди прилетіли три КАБи РФ під час ранкової атаки міста

06:01 Ощадбанк протиправно списав з рахунку бійця 12 тис. грн — деталі скарги

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло - 80x80

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло

Термінова новина

05:15 На Київщині лунають вибухи — в ОВА повідомили про причину

05:05 У більшості областей вируватиме шквальний вітер — синоптики спрогнозували погоду на сьогодні

04:56 У Харкові пролунали потужні вибухи

04:30 Повторна повітряна тривога на Київщині та низці інших областей — яка небезпека

04:30 Коли у разі відмови у відстрочці варто звернутися до суду — відповідь адвокатки

06:10 Українським пенсіонерам доплатять по 300 грн восени — які умови

06:03 Чи можна вживати "здрастуйте" в українській мові — пояснення від мовознавців

06:02 Будьте обережні — на Одесу насувається шторм

06:02 Мер Харкова уточнив, куди прилетіли три КАБи РФ під час ранкової атаки міста

06:01 Ощадбанк протиправно списав з рахунку бійця 12 тис. грн — деталі скарги

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло - 80x80

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло

Термінова новина

05:15 На Київщині лунають вибухи — в ОВА повідомили про причину

05:05 У більшості областей вируватиме шквальний вітер — синоптики спрогнозували погоду на сьогодні

04:56 У Харкові пролунали потужні вибухи

04:30 Повторна повітряна тривога на Київщині та низці інших областей — яка небезпека

04:30 Коли у разі відмови у відстрочці варто звернутися до суду — відповідь адвокатки

Ексклюзив

18:43 Компенсація за затоплене авто в Одесі — міф чи реальність

06:40 В Україні продовжують рости ціни на золото — скільки коштує 1 г дорогоцінних металів у вересні

06:36 Дорогий металобрухт — скільки коштують знищені з початку війни російські танки

Ексклюзив

05:31 Маленька кремнієва долина: чим та як живе червоний республіканський штат Техас

17 вересня 2024

18:37 Стан енергетики та прогноз на зиму в Миколаєві — ексклюзив

17:07 Наскільки готові одесити до майбутнього опалювального сезону — чого побоюються

06:40 Ціни за 1 кг латуні у вересні — скільки в Україні коштують кольорові метали в Україні

06:31 Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло

13 вересня 2024
Ексклюзив

22:54 Зима близько, а світло у Львові ні — в якому стані енергосистема у місті

20:29 Втратив непоганий дохід — скільки заробляв ексміністр закордонних справ Дмитро Кулеба

Text

22:40 Нардепка прокоментувала провал голосування про дерусифікацію назв населених пунктів в Україні

Text

21:39 Нардеп пояснив, на чому базуються відносини між Польщею та Україною

Text

21:17 Поліція Києва заявила, що встановлює мотиви вбивства біля АЗС на Кільцевій дорозі

Text

19:12 У Комітеті Нацбезпеки підтримали рішення Безуглої про перехід

Text

17:50 США бачили "мирний план" Зеленського та ліквідація росіян на Харківщині — ефір Вечір.LIVE

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло - 80x80

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло

Text

15:41 Коли ТЦК не можуть мобілізувати чоловіків 18-25 років — пояснення нардепа

Text

15:22 У Комітеті нацбезпеки відреагували на заяву про звільнення Безуглої

Text
Ексклюзив

13:44 Масовий підрив пейджерів "Хезболли" — Сергій Ауслендер розповів деталі

Text

13:00 Атака на склад боєприпасів у Тверській області та затримання Усика у Польщі — ефір День.LIVE

Text

12:31 Катастрофічне співвідношення — економіст назвав кількість заброньованих від мобілізації

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:24 Кулеба після відставки емоційно звернувся до українців — що сказав

12 вересня 2024

06:01 Ощадбанк залишив пенсіонера без грошей — чому блокують 100% суми

9 вересня 2024

00:30 Друзі Джей Ло та Аффлека розповіли, чия ідея була придбати багатомільйонний будинок

13 вересня 2024

06:10 Українці отримають доплати до пенсій у 889 грн — хто має право

6 вересня 2024

06:45 Тест з ПДР — вкажіть черговість проїзду авто на перехресті за 30 секунд

12 вересня 2024

14:31 Підвищення пенсій на 1500 грн — що відомо про майбутню індексацію

10 вересня 2024

03:20 Торт за 15 хвилин, всього з 5 інгредієнтів — без випічки, швидко, бюджетно і дуже смачно

9 вересня 2024

09:41 Військові можуть залишитися без зарплат — у Раді зробили важливу заяву

10 вересня 2024

08:00 Українцям доступна фінансова допомога від NRC — як подати заявку

14 вересня 2024

16:20 Відкупитися буде неможливо — в Україні анонсували нові правила бронювання від мобілізації