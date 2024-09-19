Підголівники в авто — чому вони не для відпочинку водія за кермом

Підголівник. Фото: skoda-storyboard.com

Підголівники на сидіннях автомобілів часто вважаються елементом для комфортного відпочинку, але це лише частина правди. Багато водіїв помічають, що спроби розслабитися та покласти голову на підголівник під час поїздки можуть бути невдалими, а в деяких моделях вони навіть виготовлені з твердих матеріалів.

Для чого ж насправді призначені підголівники?

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Чому підголівник не для відпочинку

Коли водій за кермом, відпочивати на підголівнику може бути не найкращою ідеєю. Це викликано тим, що головна функція підголівника не полягає в забезпеченні комфорту, а у безпеці. Водій не повинен дозволяти собі розслаблятися, позаяк це може серйозно загрожувати його безпеці на дорозі.

Головна мета підголівників — це захист водія та пасажирів у випадку аварії. Якщо автомобіль зазнає удару ззаду, інерційний поштовх може різко відкинути голову назад, що загрожує серйозними травмами шийного відділу.

Конструкція підголівника

Підголівник спроєктований так, щоб зменшити ризик ушкоджень шийного хребта під час удару. Його конструкція має запобігти травмуванню голови в разі аварії.

Деякі ранні моделі автомобілів оснащувалися підголівниками з жорсткої гуми, які не відрізнялися комфортом для відпочинку, проте виконували важливу безпекову функцію.

Отже, основне призначення підголівників — безпека водія та пасажирів під час екстрених ситуацій.

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