Лайфхак: як підголовник може несподівано врятувати життя водія

Як використовувати підголівники для евакуації з автомобіля в екстрених ситуаціях
Дорожньо-транспортні пригоди, на жаль, можуть статися будь-коли та з будь-яким водієм. У разі екстремальної ситуації — пожежі або занурення автомобіля під воду — двері транспортного засобу можуть бути заблокованими, і тоді життя людей може врятувати несподіваний елемент салону.
Про це написав Sante Plus
У разі пожежі або затоплення машини з одночасним блокуванням дверей, підголовник можна легко зняти з сидіння, та розбити ним вікно для створення аварійного виходу та швидкої евакуації людей з автомобіля.
Як розбити вікно за допомогою підголовника
- Швидко зніміть підголівник.
- Вставте металевий штифт підголовника у вразливий нижній кут вікна.
- Застосуйте силу, щоб протиснути скло, концентруючись на певній точці (як на відео нижче).
- Якщо потрібно, повторіть процес, змінивши положення штифта підголовника на склі.
- Залишайтеся спокійними й зосередженими, щоб уникнути травм.
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