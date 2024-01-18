Лайфхак: як підголовник може несподівано врятувати життя водія

Підголовник може бути не лише елементом пасивної безпеки авто. Фото: skoda-storyboard.com

Дорожньо-транспортні пригоди, на жаль, можуть статися будь-коли та з будь-яким водієм. У разі екстремальної ситуації — пожежі або занурення автомобіля під воду — двері транспортного засобу можуть бути заблокованими, і тоді життя людей може врятувати несподіваний елемент салону.

Про це написав Sante Plus

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У разі пожежі або затоплення машини з одночасним блокуванням дверей, підголовник можна легко зняти з сидіння, та розбити ним вікно для створення аварійного виходу та швидкої евакуації людей з автомобіля.

Як розбити вікно за допомогою підголовника

Швидко зніміть підголівник.

Вставте металевий штифт підголовника у вразливий нижній кут вікна.

Застосуйте силу, щоб протиснути скло, концентруючись на певній точці (як на відео нижче).

Якщо потрібно, повторіть процес, змінивши положення штифта підголовника на склі.

Залишайтеся спокійними й зосередженими, щоб уникнути травм.

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