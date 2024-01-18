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Як використовувати підголівники для евакуації з автомобіля в екстрених ситуаціях

18 січня 2024 12:06
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Лайфхак: як підголовник може несподівано врятувати життя водія
Підголовник може бути не лише елементом пасивної безпеки авто. Фото: skoda-storyboard.com
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Дорожньо-транспортні пригоди, на жаль, можуть статися будь-коли та з будь-яким водієм. У разі екстремальної ситуації — пожежі або занурення автомобіля під воду — двері транспортного засобу можуть бути заблокованими, і тоді життя людей може врятувати несподіваний елемент салону.

Про це написав Sante Plus

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У разі пожежі або затоплення машини з одночасним блокуванням дверей, підголовник можна легко зняти з сидіння, та розбити ним вікно для створення аварійного виходу та швидкої евакуації людей з автомобіля.

Як розбити вікно за допомогою підголовника

  • Швидко зніміть підголівник.
  • Вставте металевий штифт підголовника у вразливий нижній кут вікна.
  • Застосуйте силу, щоб протиснути скло, концентруючись на певній точці (як на відео нижче).
  • Якщо потрібно, повторіть процес, змінивши положення штифта підголовника на склі.
  • Залишайтеся спокійними й зосередженими, щоб уникнути травм.

Раніше ми писали, що робити, аби під час руху у машини не відірвалося колесо. Також досвідчені водії розповіли про правила гальмування взимку.

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