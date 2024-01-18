Лайфхак: как подголовник может неожиданно спасти жизнь водителя

Подголовник может быть не только элементом пассивной безопасности автомобиля. Фото: skoda-storyboard.com

Дорожно-транспортные происшествия, к сожалению, могут произойти в любое время и с любым водителем. В случае экстремальной ситуации — пожара или погружения автомобиля под воду — дверь транспортного средства может быть заблокирована, и тогда жизнь людей может спасти неожиданный элемент салона.

Об этом написал Sante Plus

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В случае пожара или затопления машины с одновременной блокировкой дверей, подголовник можно легко снять с сидения и разбить им окно для создания аварийного выхода и быстрой эвакуации людей из автомобиля.

Как разбить окно с помощью подголовника

Быстро снимите подголовник.

Вставьте металлический штифт подголовника в уязвимый нижний угол окна.

Примените силу, чтобы продавить стекло, концентрируясь на определенной точке (как на видео ниже).

При необходимости повторите процесс, изменив положение штифта подголовника на стекле.

Оставайтесь спокойными и сосредоточенными во избежание травм.

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