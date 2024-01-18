Лайфхак: как подголовник может неожиданно спасти жизнь водителя

Как использовать подголовники для эвакуации из автомобиля в экстренных ситуациях
Дорожно-транспортные происшествия, к сожалению, могут произойти в любое время и с любым водителем. В случае экстремальной ситуации — пожара или погружения автомобиля под воду — дверь транспортного средства может быть заблокирована, и тогда жизнь людей может спасти неожиданный элемент салона.
Об этом написал Sante Plus
В случае пожара или затопления машины с одновременной блокировкой дверей, подголовник можно легко снять с сидения и разбить им окно для создания аварийного выхода и быстрой эвакуации людей из автомобиля.
Как разбить окно с помощью подголовника
- Быстро снимите подголовник.
- Вставьте металлический штифт подголовника в уязвимый нижний угол окна.
- Примените силу, чтобы продавить стекло, концентрируясь на определенной точке (как на видео ниже).
- При необходимости повторите процесс, изменив положение штифта подголовника на стекле.
- Оставайтесь спокойными и сосредоточенными во избежание травм.
@intelligent4477
Use this when you have to, you know?♬ original sound - huangkanghua - huangkanghua
Ранее мы писали, что делать, чтобы при движении у машины не оторвалось колесо. Также опытные водители рассказали о правилах торможения зимой.
Читайте Новини.LIVE!