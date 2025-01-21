Для чего нужны решетки в форме буквы Y над автодорогами

Конструкция над дорогой. Фото: archiwum.allegro.pl

Над несколькими скоростными трассами Польши можно увидеть необычные металлические конструкции в форме буквы "Y". Многим водителям назначение сооружений неизвестно, хотя правильный ответ их удивит.

Об этом написала Vitrina.

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Портал для летучих мышей

Портальные конструкции с верхними элементами в форме буквы "Y" изначально использовали лишь в Англии. Они созданы с заботой о летучих мышах и установлены на маршрутах их передвижения к местам кормления или на маршрутах миграции.

Как это работает

В конструкциях используются защитные сетки с мелкими звеньями. На обочине сетка спускается до уровня, привычного для полета летучих мышей. А затем она поднимается над автомобильной трассой с помощью опор, создавая безопасный коридор из сетки длиной до 100 метров. Ведется постоянный мониторинг этих коридоров с помощью видеокамер.

Альтернативное решение

Также в Польше защитные сетки для летучих мышей устанавливают у края проезжей части и они напоминают трамплины. Такие конструкции позволяют увеличивать траекторию полета летучих мышей, что повышает безопасность дорожного движения. Благодаря им летучие мыши поднимаются на высоту 4-5 метров над дорогой.

Ранее мы писали о новом дорожном знаке, значение которого почти никто не знает. Также сообщали, для чего создана новая дорожная разметка — широкая красная линия между полосами.