Для чого потрібні решітки у формі літери Y над автодорогами

Конструкція над дорогою. Фото: archiwum.allegro.pl

Над кількома швидкісними трасами Польщі можна побачити незвичні металеві конструкції у формі літери "Y". Багатьом водіям призначення споруд невідоме, хоча правильна відповідь їх здивує.

Про це написала Vitrina.

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Портал для кажанів

Портальні конструкції з верхніми елементами у формі літери "Y" спочатку використовували лише в Англії. Вони створені з турботою про кажанів й встановлені на маршрутах їх пересування до місць годівлі або на маршрутах міграції.

Як це працює

В конструкціях використовуються захисні сітки з дрібними ланками. На узбіччі сітка спускається вниз до рівня, звичного для польоту кажанів. А потім вона підіймається над автомобільною трасою за допомогою опор, створюючи безпечний коридор з сітки довжиною до 100 метрів. Ведеться постійний моніторинг цих коридорів за допомогою відеокамер.

Альтернативне рішення

Також у Польщі захисні сітки для кажанів встановлюють біля краю проїжджої частини й вони нагадують трампліни. Такі конструкції дозволяють збільшувати траєкторію польоту кажанів, що підвищує безпеку дорожнього руху. Завдяки їм кажани підіймаються на висоту 4-5 метрів над дорогою.

Раніше ми писали про новий дорожній знак, значення якого майже ніхто не знає. Також повідомляли, для чого створено нову дорожню розмітку — широку червону лінію між смугами.