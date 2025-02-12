Почему легендарный американский кроссовер исчезает с производства

2025 Chevrolet Blazer. Фото: Chevrolet

General Motors вносит значительные изменения в модельный ряд кроссоверов с двигателем внутреннего сгорания. Уже в середине этого года прекратится производство Chevrolet Blazer с ДВС на заводе компании в Мексике.

Об этом сообщил GM Authority.

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Причины снятия с производства

Культовый внедорожник Chevrolet Blazer выпускался с 1969 года, но в 2019-м его переделали в кроссовер. Сейчас авто выпускают с 2-литровым бензиновым турбодвигателем мощностью 234 л.с. или 3,6-литровым V6 на 313 л.с.

Продажи Blazer уменьшаются на протяжении многих лет. Модель действующего поколения представлена в 2019 году и лучше всего продавалась в 2020-м, когда было реализовано 94 599 единиц. С тех пор продажи постоянно снижались: в 2024 году новых владельцев получили лишь 52 576 кроссоверов.

Завод будет выпускать электрокары

Отметим, что прекращение производства Blazer с ДВС касается исключительно североамериканских моделей. Шильдик будет продолжать продаваться в Китае, где GM предлагает чуть более крупную трехрядную модель.

Blazer с двигателем ДВС сейчас собирается на заводе GM Ramos Arizpe в Мексике, который теперь должен стать эксклюзивным предприятием для электромобилей. Он уже производит Chevy Equinox EV и Chevy Blazer EV.

После прекращения производства Chevrolet Blazer с ДВС, GM больше не будет предлагать двухрядный среднеразмерный кроссовер внутреннего сгорания в Северной Америке. Правда, Chevrolet Equinox, который был полностью переработан для 2025 модельного года, несколько увеличился в размерах.

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