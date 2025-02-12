Чому легендарний американський кросовер зникає з виробництва

2025 Chevrolet Blazer. Фото: Chevrolet

General Motors вносить значні зміни в модельний ряд кросоверів з двигуном внутрішнього згоряння. Вже в середині цього року припиниться виробництво Chevrolet Blazer з ДВЗ на заводі компанії у Мексиці.

Про це повідомив GM Authority.

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Причини зняття з виробництва

Культовий позашляховик Chevrolet Blazer випускався з 1969 року, але у 2019-му його переробили на кросовер. Наразі авто випускають з 2-літровою бензиновим турбодвигуном потужністю 234 к.с. або 3,6-літровим V6 на 313 к.с.

Продажі Blazer зменшуються протягом багатьох років. Модель чинного покоління представлена у 2019 році та найкраще продавалася у 2020-му, коли було реалізовано 94 599 одиниць. Відтоді продажі постійно знижувалися: у 2024 році нових власників отримали лише 52 576 кросоверів.

Завод випускатиме електрокари

Зазначимо, що припинення виробництва Blazer з ДВЗ стосується виключно північноамериканських моделей. Шильдик буде продовжувати продаватися в Китаї, де GM пропонує трохи більшу трирядну модель.

Blazer з двигуном ДВЗ зараз збирається на заводі GM Ramos Arizpe у Мексиці, який тепер має стати ексклюзивним підприємством для електромобілів. Він уже виробляє Chevy Equinox EV та Chevy Blazer EV.

Після припинення виробництва Chevrolet Blazer з ДВЗ, GM більше не пропонуватиме дворядний середньорозмірний кросовер внутрішнього згоряння в Північній Америці. Щоправда, Chevrolet Equinox, який був повністю перероблений для 2025 модельного року, дещо збільшився в розмірах.

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