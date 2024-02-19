Десять б/у надежных Audi, которые прослужат владельцам еще долго

Среди Audi выделяют несколько сверхнадежных моделей. Фото: cartriple.com

Бренд Audi известен как роскошными автомобилями с поразительными характеристиками, так и достаточно сомнительной их надежностью. Впрочем, несколько моделей немецкого производителя остаются отличными вариантами подержанных авто, обещающих отличную работу на долгие годы.

Об этом написал HotCars

Модели были ранжированы в соответствии с их рейтингом надежности J.D. Power. Исследование проводилось в феврале 2024 года.

ТОП-10 самых надежных моделей Audi

2010 Audi A6: 89 баллов из 100 2013 Audi A4: 87/100 2013 Audi A5: 86/100 2018 Audi A4: 85/100 2014 Audi A7: 85/100 2015 Audi Q3: 85/100 2017 Audi A6: 85/100 2016 Audi A3: 83/100 2017 Audi Q5: 82/100 2012 Audi A3: 81/100

1. 2010 Audi A6

Фото: guideautoweb.com

A6 является вершиной надежности Audi, получившей лучший рейтинг надежности среди моделей бренда от J.D. Power — 89/100.

Модель комплектовалась 265-сильным 3,2-литровым V6, 300-сильным 3-литровым V6 или 350-сильным 4,2-литровым V8. Передний привод является стандартной комплектацией, полный – доступен как опция.

2. 2013 Audi A4

Фото: carsandbids.com

Среднеразмерный седан является одной из самых лучших надежных моделей. Единственный двигатель Audi A4 2013 года — 2-литровый рядный 4-цилиндровый двигатель с турбонаддувом мощностью 211 л.с., доступный как с передним, так и с полным приводом.

3. 2013 Audi A5

Фото: audi-mediacenter.com

Audi A5 2013 оснащается 2-литровым рядным 4-цилиндровым двигателем с турбонаддувом, который выдает 211 л.с. Полный привод является стандартным для многих комплектаций.

Ранее мы писали, сколько должен работать рядовой украинец, чтобы купить Audi A4 2013 года выпуска. Также сообщали, что в течение прошлого года среди самых популярных б/у моделей больше всех подорожала Audi A6.