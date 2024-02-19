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Самые надежные б/у модели Audi, которые стоит приобрести в 2024 году

19 февраля 2024 20:40
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
Десять б/у надежных Audi, которые прослужат владельцам еще долго
Среди Audi выделяют несколько сверхнадежных моделей. Фото: cartriple.com
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

Бренд Audi известен как роскошными автомобилями с поразительными характеристиками, так и достаточно сомнительной их надежностью. Впрочем, несколько моделей немецкого производителя остаются отличными вариантами подержанных авто, обещающих отличную работу на долгие годы.

Об этом написал HotCars

Модели были ранжированы в соответствии с их рейтингом надежности J.D. Power. Исследование проводилось в феврале 2024 года.

ТОП-10 самых надежных моделей Audi

  1. 2010 Audi A6: 89 баллов из 100
  2. 2013 Audi A4: 87/100
  3. 2013 Audi A5: 86/100
  4. 2018 Audi A4: 85/100
  5. 2014 Audi A7: 85/100
  6. 2015 Audi Q3: 85/100
  7. 2017 Audi A6: 85/100
  8. 2016 Audi A3: 83/100
  9. 2017 Audi Q5: 82/100
  10. 2012 Audi A3: 81/100

1. 2010 Audi A6

Самые надежные б/у модели Audi, которые стоит купить в 2024 году - фото 1
Фото: guideautoweb.com

A6 является вершиной надежности Audi, получившей лучший рейтинг надежности среди моделей бренда от J.D. Power — 89/100.

Модель комплектовалась 265-сильным 3,2-литровым V6, 300-сильным 3-литровым V6 или 350-сильным 4,2-литровым V8. Передний привод является стандартной комплектацией, полный – доступен как опция.

2. 2013 Audi A4

Самые надежные б/у модели Audi, которые стоит купить в 2024 году - фото 2
Фото: carsandbids.com

Среднеразмерный седан является одной из самых лучших надежных моделей. Единственный двигатель Audi A4 2013 года — 2-литровый рядный 4-цилиндровый двигатель с турбонаддувом мощностью 211 л.с., доступный как с передним, так и с полным приводом.

3. 2013 Audi A5

Самые надежные б/у модели Audi, которые стоит купить в 2024 году - фото 3
Фото: audi-mediacenter.com

Audi A5 2013 оснащается 2-литровым рядным 4-цилиндровым двигателем с турбонаддувом, который выдает 211 л.с. Полный привод является стандартным для многих комплектаций.

Ранее мы писали, сколько должен работать рядовой украинец, чтобы купить Audi A4 2013 года выпуска. Также сообщали, что в течение прошлого года среди самых популярных б/у моделей больше всех подорожала Audi A6.

Германия
авто
автомобиль
продажа авто

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