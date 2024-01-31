Audi Q7 2024: когда обновленный кроссовер появится в украинских автосалонах

Стало известно, когда обновленный кроссовер Audi Q7 2024 появится в Украине
На днях представлена обновленная модель кроссовера Audi Q7. Компания освежила дизайн кузова, интерьер авто получил ряд улучшений, но линейка двигателей не изменилась.
Об этом сообщил AUTO.RIA.
Дизайн
Наибольшие изменения претерпела передняя часть авто, где появились новые фальшрадиаторная решетка и бампер. Обновлена оптика, которая даже в стандартной комплектации будет светодиодной. За доплату можно установить фирменную технологию HD Matrix с дальним лазерным светом и ходовыми огнями сменного дизайна.
Интерьер
В целом сохранился классический интерьер автомобиля, но получил много интересных улучшений в деталях. В частности, информационно развлекательная система теперь поддерживает посторонние приложения. Также обещают новые комбинации материалов и расширенный список электронных ассистентов.
Двигатели
Базовые версии получат 3-литровый турбодизель на 228 или 282 л.с. и 3-литровый бензиновый V6 на 335 л.с. Для заряженного SQ7 предусмотрен 4-литровый V8 с двумя турбинами на 500 л.с. Последняя версия кроссовера будет отличаться дизайном и будет разгоняться до 100 км/ч за 4,1 с.
Доступность и цены
По планам импортера, в салонах украинских дилеров обновленный Audi Q7 появится уже весной 2024 года.
Европейские покупатели смогут приобрести новый Q7 в качестве модели 2024 года по стартовой цене от 79 300 евро. Ожидается, что модельный год изменится на 2025 год, когда автомобиль доедет до рынка США.
Ранее несколько моделей Audi попали в рейтинг самых надежных подержанных автомобилей Германии в возрасте от 2 до 13 лет. Также Audi вошла в ТОП-5 самых популярных автомобильных брендов в Украине.
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