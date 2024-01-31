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Стало известно, когда обновленный кроссовер Audi Q7 2024 появится в Украине

31 января 2024 19:50
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Audi Q7 2024: когда обновленный кроссовер появится в украинских автосалонах
Более всего рестайлинг заметен на передней части кузова Audi Q7 2024. Фото: motor1.com
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

На днях представлена обновленная модель кроссовера Audi Q7. Компания освежила дизайн кузова, интерьер авто получил ряд улучшений, но линейка двигателей не изменилась.

Об этом сообщил AUTO.RIA.

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Дизайн

Наибольшие изменения претерпела передняя часть авто, где появились новые фальшрадиаторная решетка и бампер. Обновлена оптика, которая даже в стандартной комплектации будет светодиодной. За доплату можно установить фирменную технологию HD Matrix с дальним лазерным светом и ходовыми огнями сменного дизайна.

Интерьер

В целом сохранился классический интерьер автомобиля, но получил много интересных улучшений в деталях. В частности, информационно развлекательная система теперь поддерживает посторонние приложения. Также обещают новые комбинации материалов и расширенный список электронных ассистентов.

Фото: motor1.com

Двигатели

Базовые версии получат 3-литровый турбодизель на 228 или 282 л.с. и 3-литровый бензиновый V6 на 335 л.с. Для заряженного SQ7 предусмотрен 4-литровый V8 с двумя турбинами на 500 л.с. Последняя версия кроссовера будет отличаться дизайном и будет разгоняться до 100 км/ч за 4,1 с.

Доступность и цены

По планам импортера, в салонах украинских дилеров обновленный Audi Q7 появится уже весной 2024 года.

Европейские покупатели смогут приобрести новый Q7 в качестве модели 2024 года по стартовой цене от 79 300 евро. Ожидается, что модельный год изменится на 2025 год, когда автомобиль доедет до рынка США.

Ранее несколько моделей Audi попали в рейтинг самых надежных подержанных автомобилей Германии в возрасте от 2 до 13 лет. Также Audi вошла в ТОП-5 самых популярных автомобильных брендов в Украине.

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