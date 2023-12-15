Б/у автомобили: немецкие эксперты назвали самые надежные машины в возрасте от 20 до 13 лет

В Германии растет средний возраст автопарка. Фото: autos-am-posthorn.de

Немецкий экспертный концерн TÜV Sud проанализировал данные техосмотра 10 млн автомобилей, на основе чего составил рейтинг самых надежных моделей машин. Актуальность исследования состоит в том, что средний возраст автопарка в Германии достиг нового исторического максимума — 10 лет.

Результаты опубликованы на сайте организации.

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"Инфляция, высокие процентные ставки, запрет на использование дизельного горючего — все это вводит водителей в состояние неопределенности. Многие желают продолжать ездить на своих подержанных автомобилях. В результате увеличился средний возраст автопарка страны. Поэтому транспортные средства с пробегом становятся все более актуальными для безопасности дорожного движения", — говорится в исследовании TÜV Sud.

Рейтинг самых надежных автомобилей с пробегом

2-3 года

Volkswagen Golf Sportsvan — 2% авто с дефектами.

Audi Q2 — 2,1%.

Audi TT — 2,5%.

4-5 лет

Volkswagen Golf Sportsvan — 4,2%.

Volkswagen T-Roc — 4,2%.

Volkswagen T-Cross — 4,6%.

6-7 лет

Mazda CX-3 — 6,5%.

Audi TT — 7,2%.

Volkswagen Golf Sportsvan — 7,3%.

8-9 лет

Mercedes B-Class — 10,5%.

Suzuki SX4 — 10,8%.

Volkswagen Golf Sportsvan — 10,9%.

10-11 лет

Audi TT — 12,3%.

Mercedes B-Class — 14,6%.

Volkswagen Touareg — 15,6%.

12-13 лет

Audi TT — 15%.

Volkswagen Golf Plus — 20,7%.

Toyota RAV4 — 21,3%.

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