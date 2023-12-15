Б/у автомобили: немецкие эксперты назвали самые надежные машины в возрасте от 20 до 13 лет

Названы самые надежные подержанные автомобили от 2 до 13 лет
Немецкий экспертный концерн TÜV Sud проанализировал данные техосмотра 10 млн автомобилей, на основе чего составил рейтинг самых надежных моделей машин. Актуальность исследования состоит в том, что средний возраст автопарка в Германии достиг нового исторического максимума — 10 лет.
Результаты опубликованы на сайте организации.
"Инфляция, высокие процентные ставки, запрет на использование дизельного горючего — все это вводит водителей в состояние неопределенности. Многие желают продолжать ездить на своих подержанных автомобилях. В результате увеличился средний возраст автопарка страны. Поэтому транспортные средства с пробегом становятся все более актуальными для безопасности дорожного движения", — говорится в исследовании TÜV Sud.
Рейтинг самых надежных автомобилей с пробегом
2-3 года
- Volkswagen Golf Sportsvan — 2% авто с дефектами.
- Audi Q2 — 2,1%.
- Audi TT — 2,5%.
4-5 лет
- Volkswagen Golf Sportsvan — 4,2%.
- Volkswagen T-Roc — 4,2%.
- Volkswagen T-Cross — 4,6%.
6-7 лет
- Mazda CX-3 — 6,5%.
- Audi TT — 7,2%.
- Volkswagen Golf Sportsvan — 7,3%.
8-9 лет
- Mercedes B-Class — 10,5%.
- Suzuki SX4 — 10,8%.
- Volkswagen Golf Sportsvan — 10,9%.
10-11 лет
- Audi TT — 12,3%.
- Mercedes B-Class — 14,6%.
- Volkswagen Touareg — 15,6%.
12-13 лет
- Audi TT — 15%.
- Volkswagen Golf Plus — 20,7%.
- Toyota RAV4 — 21,3%.
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