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Названы самые надежные подержанные автомобили от 2 до 13 лет

15 декабря 2023 15:25
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Б/у автомобили: немецкие эксперты назвали самые надежные машины в возрасте от 20 до 13 лет
В Германии растет средний возраст автопарка. Фото: autos-am-posthorn.de
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Немецкий экспертный концерн TÜV Sud проанализировал данные техосмотра 10 млн автомобилей, на основе чего составил рейтинг самых надежных моделей машин. Актуальность исследования состоит в том, что средний возраст автопарка в Германии достиг нового исторического максимума — 10 лет.

Результаты опубликованы на сайте организации.

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"Инфляция, высокие процентные ставки, запрет на использование дизельного горючего — все это вводит водителей в состояние неопределенности. Многие желают продолжать ездить на своих подержанных автомобилях. В результате увеличился средний возраст автопарка страны. Поэтому транспортные средства с пробегом становятся все более актуальными для безопасности дорожного движения", — говорится в исследовании TÜV Sud.

Рейтинг самых надежных автомобилей с пробегом

2-3 года

  • Volkswagen Golf Sportsvan — 2% авто с дефектами.
  • Audi Q2 — 2,1%.
  • Audi TT — 2,5%.

4-5 лет

  • Volkswagen Golf Sportsvan — 4,2%.
  • Volkswagen T-Roc — 4,2%.
  • Volkswagen T-Cross — 4,6%.

6-7 лет

  • Mazda CX-3 — 6,5%.
  • Audi TT — 7,2%.
  • Volkswagen Golf Sportsvan — 7,3%.

8-9 лет

  • Mercedes B-Class — 10,5%.
  • Suzuki SX4 — 10,8%.
  • Volkswagen Golf Sportsvan — 10,9%.

10-11 лет

  • Audi TT — 12,3%.
  • Mercedes B-Class — 14,6%.
  • Volkswagen Touareg — 15,6%.

12-13 лет

  • Audi TT — 15%.
  • Volkswagen Golf Plus — 20,7%.
  • Toyota RAV4 — 21,3%.

Ранее мы писали, какие авто рекомендуют немецкие автолюбители, а с какими сильно не советуют связываться.

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