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Названі найнадійніші вживані автомобілі віком від 2 до 13 років

15 грудня 2023 15:25
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Вживані авто: німецькі експерти назвали найнадійніші машини у віці від 20 до 13 років
В Німеччині зростає середній вік автопарку. Фото: autos-am-posthorn.de
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Німецькі експертний концерн TÜV Sud проаналізував дані техогляду 10 млн автомобілів, на основі чого склав рейтинг найнадійніших моделей машин. Актуальність дослідження полягає в тому, що середній вік автопарку в Німеччині досяг нового історичного максимуму — 10 років.

Результати опубліковані на сайті організації.

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"Інфляція, високі відсоткові ставки, заборона на використання дизельного пального — все це вводить водіїв у стан невизначеності. Багато хто бажає продовжувати їздити на своїх старих автомобілях. В результаті збільшився середній вік автопарку країни. Тому транспортні засоби з пробігом стають все більш актуальними для безпеки дорожнього руху", — йдеться у дослідженні TÜV Sud.

Рейтинг найнадійніших авто з пробігом

2-3 роки

  • Volkswagen Golf Sportsvan — 2% авто з дефектами.
  • Audi Q2 — 2,1%.
  • Audi TT — 2,5%.

4-5 років

  • Volkswagen Golf Sportsvan — 4,2%.
  • Volkswagen T-Roc — 4,2%.
  • Volkswagen T-Cross — 4,6%.

6-7 років

  • Mazda CX-3 — 6,5%.
  • Audi TT — 7,2%.
  • Volkswagen Golf Sportsvan — 7,3%.

8-9 років

  • Mercedes B-Class — 10,5%.
  • Suzuki SX4 — 10,8%.
  • Volkswagen Golf Sportsvan — 10,9%.

10-11 років

  • Audi TT — 12,3%.
  • Mercedes B-Class — 14,6%.
  • Volkswagen Touareg — 15,6%.

12-13 років

  • Audi TT — 15%.
  • Volkswagen Golf Plus — 20,7%.
  • Toyota RAV4 — 21,3%.

Раніше ми писали, які автомобілі рекомендують німецькі автолюбителі, а з якими сильно не радять зв'язуватися.

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