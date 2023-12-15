Вживані авто: німецькі експерти назвали найнадійніші машини у віці від 20 до 13 років

Названі найнадійніші вживані автомобілі віком від 2 до 13 років
Німецькі експертний концерн TÜV Sud проаналізував дані техогляду 10 млн автомобілів, на основі чого склав рейтинг найнадійніших моделей машин. Актуальність дослідження полягає в тому, що середній вік автопарку в Німеччині досяг нового історичного максимуму — 10 років.
Результати опубліковані на сайті організації.
"Інфляція, високі відсоткові ставки, заборона на використання дизельного пального — все це вводить водіїв у стан невизначеності. Багато хто бажає продовжувати їздити на своїх старих автомобілях. В результаті збільшився середній вік автопарку країни. Тому транспортні засоби з пробігом стають все більш актуальними для безпеки дорожнього руху", — йдеться у дослідженні TÜV Sud.
Рейтинг найнадійніших авто з пробігом
2-3 роки
- Volkswagen Golf Sportsvan — 2% авто з дефектами.
- Audi Q2 — 2,1%.
- Audi TT — 2,5%.
4-5 років
- Volkswagen Golf Sportsvan — 4,2%.
- Volkswagen T-Roc — 4,2%.
- Volkswagen T-Cross — 4,6%.
6-7 років
- Mazda CX-3 — 6,5%.
- Audi TT — 7,2%.
- Volkswagen Golf Sportsvan — 7,3%.
8-9 років
- Mercedes B-Class — 10,5%.
- Suzuki SX4 — 10,8%.
- Volkswagen Golf Sportsvan — 10,9%.
10-11 років
- Audi TT — 12,3%.
- Mercedes B-Class — 14,6%.
- Volkswagen Touareg — 15,6%.
12-13 років
- Audi TT — 15%.
- Volkswagen Golf Plus — 20,7%.
- Toyota RAV4 — 21,3%.
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