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Стало відомо, коли оновлений кросовер Audi Q7 2024 з'явиться в Україні

31 січня 2024 19:50
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Audi Q7 2024: коли оновлений кросовер з'явиться в українських автосалонах
Найбільше рестайлінг помітний на передній частині кузова Audi Q7 2024. Фото: motor1.com
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Днями представлено оновлену модель кросовера Audi Q7. Компанія освіжила дизайн кузова, інтер'єр авто отримав низку покращень, але лінійка двигунів не змінилася.

Про це повідомив AUTO.RIA.

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Дизайн

Найбільших змін зазнала передня частина авто, де з'явились нові фальшрадіаторна решітка та бампер. Оновлено оптику, яка навіть у стандартній комплектації буде світлодіодною. За доплату можна встановити фірмову технологію HD Matrix з лазерним дальнім світлом та ходовими вогнями змінного дизайну.

Інтер'єр

В цілому зберігся класичний інтер'єр автомобіля, але він отримав багато цікавих покращень у деталях. Зокрема, інформаційно-розважальна система тепер підтримує сторонні застосунки. Також обіцяють нові комбінації матеріалів та розширений перелік електронних асистентів.

Фото: motor1.com

Двигуни

Базові версії отримають 3-літровий турбодизель на 228 або 282 к.с. та 3-літровий бензиновий V6 на 335 к.с. Для зарядженого SQ7 передбачено 4-літровий V8 з двома турбінами на 500 к.с. Остання версія кросовера відрізнятиметься дизайном та розганятиметься до 100 км/год за 4,1 с.

Доступність та ціни

За планами імпортера, в салонах українських дилерів оновлений Audi Q7 з'явиться вже навесні 2024 року.

Європейські покупці зможуть придбати новий Q7 як модель 2024 року за стартовою ціною від 79 300 євро. Очікується, що модельний рік зміниться на 2025, коли автомобіль доїде до ринку США.

Раніше кілька моделей Audi потрапили в рейтинг найнадійніших вживаних автомобілів Німеччини віком від 2 до 13 років. Також Audi увійшла до ТОП-5 найпопулярніших автомобільних брендів в Україні.

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