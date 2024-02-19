Десять вживаних надійних Audi, які прослужать власникам ще довго

Серед Audi виділяють кілька наднадійних моделей. Фото: cartriple.com

Бренд Audi відомий як розкішними автомобілями з вражаючими характеристиками, так і досить сумнівною їх надійністю. Втім, кілька моделей німецького виробника залишаються чудовими варіантами вживаних авто, які обіцяють відмінну роботу на довгі роки.

Про це написав HotCars.

Моделі були ранжовані відповідно до їх рейтингу надійності J.D. Power. Дослідження проводилося в лютому 2024 року.

ТОП-10 найнадійніших моделей Audi

2010 Audi A6: 89 балів зі 100 2013 Audi A4: 87/100 2013 Audi A5: 86/100 2018 Audi A4: 85/100 2014 Audi A7: 85/100 2015 Audi Q3: 85/100 2017 Audi A6: 85/100 2016 Audi A3: 83/100 2017 Audi Q5: 82/100 2012 Audi A3: 81/100

1. 2010 Audi A6

Фото: guideautoweb.com

A6 є вершиною надійності Audi, яка отримала кращий рейтинг надійності серед моделей бренду від J.D. Power — 89/100.

Модель комплектувалася 265-сильним 3,2-літровим V6, 300-сильним 3-літровим V6 або 350-сильним 4,2-літровим V8. Передній привід є стандартною комплектацією, повний — доступний як опція.

2. 2013 Audi A4

Фото: carsandbids.com

Середньорозмірний седан є однією з найкращих надійних моделей. Єдиний двигун Audi A4 2013 року — 2-літровий рядний 4-циліндровий двигун з турбонаддувом потужністю 211 к.с., доступний як з переднім, так і з повним приводом.

3. 2013 Audi A5

Фото: audi-mediacenter.com

Audi A5 2013 року оснащується 2-літровим рядним 4-циліндровим двигуном з турбонаддувом, який видає 211 к.с. Повний привід є стандартним для майже всіх комплектацій.

Раніше ми писали, скільки має працювати пересічний українець, щоб купити Audi A4 2013 року. Також повідомляли, що протягом минулого року серед найпопулярніших вживаних моделей найбільше подорожчала Audi A6.