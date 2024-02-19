Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Авто arrow Найнадійніші вживані моделі Audi, які варто придбати у 2024 році arrow

Найнадійніші вживані моделі Audi, які варто придбати у 2024 році

19 лютого 2024 20:40
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
Десять вживаних надійних Audi, які прослужать власникам ще довго
Серед Audi виділяють кілька наднадійних моделей. Фото: cartriple.com
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

Бренд Audi відомий як розкішними автомобілями з вражаючими характеристиками, так і досить сумнівною їх надійністю. Втім, кілька моделей німецького виробника залишаються чудовими варіантами вживаних авто, які обіцяють відмінну роботу на довгі роки.

Про це написав HotCars.

Моделі були ранжовані відповідно до їх рейтингу надійності J.D. Power. Дослідження проводилося в лютому 2024 року.

ТОП-10 найнадійніших моделей Audi

  1. 2010 Audi A6: 89 балів зі 100
  2. 2013 Audi A4: 87/100
  3. 2013 Audi A5: 86/100
  4. 2018 Audi A4: 85/100
  5. 2014 Audi A7: 85/100
  6. 2015 Audi Q3: 85/100
  7. 2017 Audi A6: 85/100
  8. 2016 Audi A3: 83/100
  9. 2017 Audi Q5: 82/100
  10. 2012 Audi A3: 81/100

1. 2010 Audi A6

Найнадійніші вживані моделі Audi, які варто купити у 2024 році - фото 1
Фото: guideautoweb.com

A6 є вершиною надійності Audi, яка отримала кращий рейтинг надійності серед моделей бренду від J.D. Power — 89/100.

Модель комплектувалася 265-сильним 3,2-літровим V6, 300-сильним 3-літровим V6 або 350-сильним 4,2-літровим V8. Передній привід є стандартною комплектацією, повний — доступний як опція.

2. 2013 Audi A4

Найнадійніші вживані моделі Audi, які варто купити у 2024 році - фото 2
Фото: carsandbids.com

Середньорозмірний седан є однією з найкращих надійних моделей. Єдиний двигун Audi A4 2013 року — 2-літровий рядний 4-циліндровий двигун з турбонаддувом потужністю 211 к.с., доступний як з переднім, так і з повним приводом.

3. 2013 Audi A5

Найнадійніші вживані моделі Audi, які варто купити у 2024 році - фото 3
Фото: audi-mediacenter.com

Audi A5 2013 року оснащується 2-літровим рядним 4-циліндровим двигуном з турбонаддувом, який видає 211 к.с. Повний привід є стандартним для майже всіх комплектацій.

Раніше ми писали, скільки має працювати пересічний українець, щоб купити Audi A4 2013 року. Також повідомляли, що протягом минулого року серед найпопулярніших вживаних моделей найбільше подорожчала Audi A6.

Німеччина
авто
автомобіль
продаж авто

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:18 ТЦК винайшли новий "хитрий" спосіб вручити повістку — юрист прокоментував ситуацію

13 лютого 2024

20:00 Адвокат назвав ще одну підставу для зняття з військового обліку

7 лютого 2024

19:34 Під корою Землі виявлено підземний водний світ та інше життя

Новина з відео

03:14 Ці дерева не можна садити на ділянці — небезпека для здоров'я та будинку

Новина з відео

21:24 Які цивільні спеціальності зараз найбільше потрібні армії — у ЗСУ дали відповідь

8 лютого 2024

13:31Ігнат відповів, коли Україна зможе отримати винищувачі F-16

14 лютого 2024
Новина з фото

23:29 Садовий відповів на слова віцеспікера Польщі про "бандерівську мову"

13 лютого 2024
Новина з відео

21:34 Деякі українці отримують мобілізаційні розпорядження — що це та кого стосується

8 лютого 2024

06:40 Ціни на брухт в Україні — скільки коштує 1 кг чормету у лютому

6 лютого 2024

06:10 Деякі пенсіонери отримають надбавки до 570 грн — категорії громадян

Актуальне по темі