Десять вживаних надійних Audi, які прослужать власникам ще довго

Найнадійніші вживані моделі Audi, які варто придбати у 2024 році
Бренд Audi відомий як розкішними автомобілями з вражаючими характеристиками, так і досить сумнівною їх надійністю. Втім, кілька моделей німецького виробника залишаються чудовими варіантами вживаних авто, які обіцяють відмінну роботу на довгі роки.
Про це написав HotCars.
Моделі були ранжовані відповідно до їх рейтингу надійності J.D. Power. Дослідження проводилося в лютому 2024 року.
ТОП-10 найнадійніших моделей Audi
- 2010 Audi A6: 89 балів зі 100
- 2013 Audi A4: 87/100
- 2013 Audi A5: 86/100
- 2018 Audi A4: 85/100
- 2014 Audi A7: 85/100
- 2015 Audi Q3: 85/100
- 2017 Audi A6: 85/100
- 2016 Audi A3: 83/100
- 2017 Audi Q5: 82/100
- 2012 Audi A3: 81/100
1. 2010 Audi A6
A6 є вершиною надійності Audi, яка отримала кращий рейтинг надійності серед моделей бренду від J.D. Power — 89/100.
Модель комплектувалася 265-сильним 3,2-літровим V6, 300-сильним 3-літровим V6 або 350-сильним 4,2-літровим V8. Передній привід є стандартною комплектацією, повний — доступний як опція.
2. 2013 Audi A4
Середньорозмірний седан є однією з найкращих надійних моделей. Єдиний двигун Audi A4 2013 року — 2-літровий рядний 4-циліндровий двигун з турбонаддувом потужністю 211 к.с., доступний як з переднім, так і з повним приводом.
3. 2013 Audi A5
Audi A5 2013 року оснащується 2-літровим рядним 4-циліндровим двигуном з турбонаддувом, який видає 211 к.с. Повний привід є стандартним для майже всіх комплектацій.
Раніше ми писали, скільки має працювати пересічний українець, щоб купити Audi A4 2013 року. Також повідомляли, що протягом минулого року серед найпопулярніших вживаних моделей найбільше подорожчала Audi A6.
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