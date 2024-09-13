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Лучшие мировые автопроизводители 2024 года — китайская BYD выросла на 24%

13 сентября 2024 19:45
Валентин Бандура - Редактор
ТОП-10 мировых автопроизводителей 2024 года — доминируют проверенные бренды
Мировые автобренды. Фото: internationalbrandequity.com
Валентин Бандура - Редактор

Вопреки тому, что Toyota Group несколько притормозила продажи своих авто, она по-прежнему доминирует с большим отрывом в рейтинге World Car Group 2024. Volkswagen, наоборот немного увеличивший реализацию машин, занимает лишь вторую строчку, а китайский бренд BYD продолжает прогрессировать наивысшими темпами.

Об этом написал Focus2Move.

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В первой десятке производителей автомобилей несколько снизились продажи у четырех корпораций: Toyota, Hyundai/Kia, Stellantis и General Motors. Все остальные увеличили реализацию, среди них китайские гиганты BYD и Geely Group добились наибольшего результата в процентном соотношении.

  1. Toyota Group: продано 6 млн авто (-0,75% по сравнению с 2023 годом);
  2. Volkswagen Group: 5,3 млн (+0,32%);
  3. Hyundai/Kia: 4,3 млн (-2,2%);
  4. Renault Nissan Alliance: 3,6 млн (+2,6%);
  5. Stellantis: 3,03 млн (-7%);
  6. General Motors: 2,62 млн (-1,6%);
  7. Honda Motor: 2,52 млн (+1,6%);
  8. Suzuki: 2,04 млн (+6,8%);
  9. BYD: 1,9 млн (+24,33%);
  10. Geely Group: 1,78 млн (+16,9%).

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Наиболее продаваемой моделью стала Tesla Model Y, но корпорация Toyota представлена в первой десятке сразу четырьмя автомобилями. Несколько снизилась реализация Ford F-Series, Hyundai Tucson, Toyota Camry и Toyota Hilux. Наибольшего прогресса достигли Toyota RAV4, Chevrolet Silverado и Honda CR-V.

  1. Tesla Model Y: продано 785 591 авто (+1,9% к прошлому году);
  2. Toyota Corolla: 741 982 авто (+3,8%);
  3. Toyota RAV4: 673 050 авто (+19,5%);
  4. Ford F-Series: 572 062 авто (-5,9%);
  5. Chevrolet Silverado: 486 143 авто (+15,5%);
  6. Honda CR-V: 481 622 авто (+11,3%);
  7. Hyundai Tucson: 391 813 авто (-2,5%).
  8. Toyota Camry: 360 398 авто (-11,2%);
  9. Toyota Hilux: 354 051 (-7,8%);
  10. Kia Sportage: 351 128 (+4,9%).

Ранее мы писали, что ни один из популярных электрокаров не одолел заявленный запас хода во время испытаний. Также сообщалось, что производство нового спорткара Toyota MR2 под угрозой срыва.

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