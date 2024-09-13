ТОП-10 мировых автопроизводителей 2024 года — доминируют проверенные бренды

Мировые автобренды. Фото: internationalbrandequity.com

Вопреки тому, что Toyota Group несколько притормозила продажи своих авто, она по-прежнему доминирует с большим отрывом в рейтинге World Car Group 2024. Volkswagen, наоборот немного увеличивший реализацию машин, занимает лишь вторую строчку, а китайский бренд BYD продолжает прогрессировать наивысшими темпами.

Об этом написал Focus2Move.

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В первой десятке производителей автомобилей несколько снизились продажи у четырех корпораций: Toyota, Hyundai/Kia, Stellantis и General Motors. Все остальные увеличили реализацию, среди них китайские гиганты BYD и Geely Group добились наибольшего результата в процентном соотношении.

Toyota Group: продано 6 млн авто (-0,75% по сравнению с 2023 годом); Volkswagen Group: 5,3 млн (+0,32%); Hyundai/Kia: 4,3 млн (-2,2%); Renault Nissan Alliance: 3,6 млн (+2,6%); Stellantis: 3,03 млн (-7%); General Motors: 2,62 млн (-1,6%); Honda Motor: 2,52 млн (+1,6%); Suzuki: 2,04 млн (+6,8%); BYD: 1,9 млн (+24,33%); Geely Group: 1,78 млн (+16,9%).

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Наиболее продаваемой моделью стала Tesla Model Y, но корпорация Toyota представлена в первой десятке сразу четырьмя автомобилями. Несколько снизилась реализация Ford F-Series, Hyundai Tucson, Toyota Camry и Toyota Hilux. Наибольшего прогресса достигли Toyota RAV4, Chevrolet Silverado и Honda CR-V.

Tesla Model Y: продано 785 591 авто (+1,9% к прошлому году); Toyota Corolla: 741 982 авто (+3,8%); Toyota RAV4: 673 050 авто (+19,5%); Ford F-Series: 572 062 авто (-5,9%); Chevrolet Silverado: 486 143 авто (+15,5%); Honda CR-V: 481 622 авто (+11,3%); Hyundai Tucson: 391 813 авто (-2,5%). Toyota Camry: 360 398 авто (-11,2%); Toyota Hilux: 354 051 (-7,8%); Kia Sportage: 351 128 (+4,9%).

Ранее мы писали, что ни один из популярных электрокаров не одолел заявленный запас хода во время испытаний. Также сообщалось, что производство нового спорткара Toyota MR2 под угрозой срыва.