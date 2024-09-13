ТОП-10 світових автовиробників 2024 року — домінують перевірені бренди

Найкращі світові автовиробники 2024 року — китайська BYD зросла на 24%
Попре те, що Toyota Group дещо пригальмувала продажі своїх авто, вона як й раніше домінує з великим відривом у рейтингу World Car Group 2024. Volkswagen, який навпаки трохи збільшив реалізацію машин, посідає лише другий рядок, а китайський бренд BYD продовжує прогресувати найбільшими темпами.
Про це написав Focus2Move.
ТОП-10 світових автовиробників за 8 місяців 2024
В першій десятці виробників автомобілів дещо знизилися продажі у чотирьох корпорацій: Toyota, Hyundai/Kia, Stellantis та General Motors. Всі інші збільшили реалізацію, серед них китайські гіганти BYD та Geely Group досягли найбільшого результату у відсотковому значенні.
- Toyota Group: продано 6 млн авто (-0,75% у порівнянні з 2023 роком);
- Volkswagen Group: 5,3 млн (+0,32%);
- Hyundai/Kia: 4,3 млн (-2,2%);
- Renault Nissan Alliance: 3,6 млн (+2,6%);
- Stellantis: 3,03 млн (-7%);
- General Motors: 2,62 млн (-1,6%);
- Honda Motor: 2,52 млн (+1,6%);
- Suzuki: 2,04 млн (+6,8%);
- BYD: 1,9 млн (+24,33%);
- Geely Group: 1,78 млн (+16,9%).
ТОП-10 найбільш продаваних моделей авто за 8 місяців 2024
Найбільш продаваною моделлю стала Tesla Model Y, але корпорація Toyota представлена в першій десятці одразу чотирма автомобілями. Дещо знизилася реалізація Ford F-Series, Hyundai Tucson, Toyota Camry та Toyota Hilux. Найбільшого прогресу досягли Toyota RAV4, Chevrolet Silverado та Honda CR-V.
- Tesla Model Y: продано 785 591 авто (+1,9% до минулого року);
- Toyota Corolla: 741 982 авто (+3,8%);
- Toyota RAV4: 673 050 авто (+19,5%);
- Ford F-Series: 572 062 авто (-5,9%);
- Chevrolet Silverado: 486 143 авто (+15,5%);
- Honda CR-V: 481 622 авто (+11,3%);
- Hyundai Tucson: 391 813 авто (-2,5%).
- Toyota Camry: 360 398 авто (-11,2%);
- Toyota Hilux: 354 051 (-7,8%);
- Kia Sportage: 351 128 (+4,9%).
Раніше ми писали, що жоден з популярних електрокарів не здолав заявленого запасу ходу під час випробувань. Також повідомлялося, що виробництво нового спорткара Toyota MR2 під загрозою зриву.
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