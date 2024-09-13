Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Авто arrow Найкращі світові автовиробники 2024 року — китайська BYD зросла на 24% arrow

Найкращі світові автовиробники 2024 року — китайська BYD зросла на 24%

13 вересня 2024 19:45
Валентин Бандура - Редактор
ТОП-10 світових автовиробників 2024 року — домінують перевірені бренди
Світові автобренди. Фото: internationalbrandequity.com
Валентин Бандура - Редактор

Попре те, що Toyota Group дещо пригальмувала продажі своїх авто, вона як й раніше домінує з великим відривом у рейтингу World Car Group 2024. Volkswagen, який навпаки трохи збільшив реалізацію машин, посідає лише другий рядок, а китайський бренд BYD продовжує прогресувати найбільшими темпами.

Про це написав Focus2Move.

Читайте також:

ТОП-10 світових автовиробників за 8 місяців 2024

В першій десятці виробників автомобілів дещо знизилися продажі у чотирьох корпорацій: Toyota, Hyundai/Kia, Stellantis та General Motors. Всі інші збільшили реалізацію, серед них китайські гіганти BYD та Geely Group досягли найбільшого результату у відсотковому значенні.

  1. Toyota Group: продано 6 млн авто (-0,75% у порівнянні з 2023 роком);
  2. Volkswagen Group: 5,3 млн (+0,32%);
  3. Hyundai/Kia: 4,3 млн (-2,2%);
  4. Renault Nissan Alliance: 3,6 млн (+2,6%);
  5. Stellantis: 3,03 млн (-7%);
  6. General Motors: 2,62 млн (-1,6%);
  7. Honda Motor: 2,52 млн (+1,6%);
  8. Suzuki: 2,04 млн (+6,8%);
  9. BYD: 1,9 млн (+24,33%);
  10. Geely Group: 1,78 млн (+16,9%).

ТОП-10 найбільш продаваних моделей авто за 8 місяців 2024

Найбільш продаваною моделлю стала Tesla Model Y, але корпорація Toyota представлена в першій десятці одразу чотирма автомобілями. Дещо знизилася реалізація Ford F-Series, Hyundai Tucson, Toyota Camry та Toyota Hilux. Найбільшого прогресу досягли Toyota RAV4, Chevrolet Silverado та Honda CR-V.

  1. Tesla Model Y: продано 785 591 авто (+1,9% до минулого року);
  2. Toyota Corolla: 741 982 авто (+3,8%);
  3. Toyota RAV4: 673 050 авто (+19,5%);
  4. Ford F-Series: 572 062 авто (-5,9%);
  5. Chevrolet Silverado: 486 143 авто (+15,5%);
  6. Honda CR-V: 481 622 авто (+11,3%);
  7. Hyundai Tucson: 391 813 авто (-2,5%).
  8. Toyota Camry: 360 398 авто (-11,2%);
  9. Toyota Hilux: 354 051 (-7,8%);
  10. Kia Sportage: 351 128 (+4,9%).

Раніше ми писали, що жоден з популярних електрокарів не здолав заявленого запасу ходу під час випробувань. Також повідомлялося, що виробництво нового спорткара Toyota MR2 під загрозою зриву.

рейтинг Tesla авто Ford електрокари автомобіль продаж авто електромобіль відомі бренди Honda Toyota

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

20:00 Кіберфахівці "хакнули" федеральний центр видачі цифрових підписів Росії

20:00 Дистанційне оформлення відстрочки — що робити з електронними документами

19:56 Військові показали кадри з випробування першого в світі дрона-гранатомета

19:56 Моніторингова місія МАГАТЕ вперше відвідала електропідстанцію в Україні

19:50 Росіяни FPV-дроном вдарили по Куп'янську — є постраждалі

Зеленський відповів, чи було вже застосування іранських ракет по Україні - 80x80

Зеленський відповів, чи було вже застосування іранських ракет по Україні

19:27 На замовлення вбили чоловіка і зняли на відео — у Харкові судитимуть злочинців

19:20 Чудовий президент, а Київ — одне із найкрасивіших міст на землі, — Майкл Дуглас про Україну

19:19 Екскомандир Азову Жорін назвав переваги мобілізації ув'язнених

19:03 Речник Пентагону обмовився під час промови щодо війни в Україні

18:58 До України повернулися військовополонені полку "Азов" — фоторепортаж

20:00 Кіберфахівці "хакнули" федеральний центр видачі цифрових підписів Росії

20:00 Дистанційне оформлення відстрочки — що робити з електронними документами

19:56 Військові показали кадри з випробування першого в світі дрона-гранатомета

19:56 Моніторингова місія МАГАТЕ вперше відвідала електропідстанцію в Україні

19:50 Росіяни FPV-дроном вдарили по Куп'янську — є постраждалі

Зеленський відповів, чи було вже застосування іранських ракет по Україні - 80x80

Зеленський відповів, чи було вже застосування іранських ракет по Україні

19:27 На замовлення вбили чоловіка і зняли на відео — у Харкові судитимуть злочинців

19:20 Чудовий президент, а Київ — одне із найкрасивіших міст на землі, — Майкл Дуглас про Україну

19:19 Екскомандир Азову Жорін назвав переваги мобілізації ув'язнених

19:03 Речник Пентагону обмовився під час промови щодо війни в Україні

18:58 До України повернулися військовополонені полку "Азов" — фоторепортаж

06:46 Якими будуть ціни на iPhone 16 в Україні та як зміниться вартість інших моделей після його виходу

11 вересня 2024
Ексклюзив

18:52 Двобій року — як пройшли дебати Дональда Трампа та Камали Гарріс

06:40 Ціни на алюміній в Україні — скільки коштує 1 кг кольорових металів у вересні

10 вересня 2024

06:40 Вартість кольорових металів у вересні — скільки ви отримаєте за 1 кг міді в Україні

06:30 В Україні почали падати ціни на кукурудзу — скільки коштує 1 тонна зерна у вересні

9 вересня 2024

00:12 iPhone 16, Apple Watch Series 10 та нові AirPods — які новинки показали на презентації Apple

7 вересня 2024
Ексклюзив

06:23 Гроші знайшлися — чому Рада відмовилася підвищувати податки та чиїм коштом фінансуватимуть армію

6 вересня 2024

20:09 Доля казкового тунелю в Одесі — який він має вигляд сьогодні

17:27 Причини мовних скандалів в Одесі — думка містян

5 вересня 2024

18:33 Донатять, але не всі й не завжди — кого найчастіше підтримують одесити

Text

17:55 Повернення українських полонених та як зміниться війна восени — ефір Вечір.LIVE

Text

17:16 Військовий психолог Богуш назвав кількість бійців, які можуть повернутися із фронту з ПТСР

Text
Ексклюзив

16:54 Приклад мужності — як ветеран ЗСУ відновлюється після протезування в США

Text

16:25 Гришина пояснила, чому в Україні хочуть скасувати медалі у школах

Text

13:00 Дозвіл на удари вглиб Росії та контрнаступ росіян на Курщині — ефір День.LIVE

Зеленський відповів, чи було вже застосування іранських ракет по Україні - 80x80

Зеленський відповів, чи було вже застосування іранських ракет по Україні

Text

12:49 Це шлях до тоталітаризму — експерт пояснив чим відеонагляд в Україні небезпечний

Text

11:49 Шкідники у військовій формі — нардеп Мазурашу заявив, що працівники ТЦК мають відрізнятися від ЗСУ

Text

10:43 Братчук назвав кількість росіян, які могли б бути біля Покровська, якби не Курська операція

Text

09:27 Наступ росіян на Курщині — чи досягли якихось успіхів окупанти

Text

08:30 Юрист пояснив, як перехожі мають реагувати, коли бачать бійку з військовими

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:24 Кулеба після відставки емоційно звернувся до українців — що сказав

4 вересня 2024

07:30 Бізнес може бронювати працівників, але є нюанси — за яких умов можуть лишити бронювання

Новина з відео

21:39 Українців жорстко каратимуть за відмову ТЦК пред'являти ВОД — що загрожує

2 вересня 2024

12:21 Путін знову заговорив про мирні переговори з Україною — що каже

9 вересня 2024

00:30 Друзі Джей Ло та Аффлека розповіли, чия ідея була придбати багатомільйонний будинок

12 вересня 2024

06:01 Ощадбанк залишив пенсіонера без грошей — чому блокують 100% суми

6 вересня 2024

06:45 Тест з ПДР — вкажіть черговість проїзду авто на перехресті за 30 секунд

9 вересня 2024

09:41 Військові можуть залишитися без зарплат — у Раді зробили важливу заяву

10 вересня 2024

03:20 Торт за 15 хвилин, всього з 5 інгредієнтів — без випічки, швидко, бюджетно і дуже смачно

6 вересня 2024

18:27Зі світлом, та є нюанс — у ДТЕК потішили щодо графіків відключень світла на завтра