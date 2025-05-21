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Худшие подержанные Kia Optima, которых следует избегать

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Дата публикации 21 мая 2025 17:30
Подержанные модели Kia Optima, которых стоит избегать
2014 Kia Optima Фото: edmunds.com

Среднеразмерный четырехдверный седан производства Kia известен с 2001 года под разными названиями. Автомобили в основном продавались как Optima, хотя название Magentis использовалось в Европе и Канаде с 2002 года. А не так давно компания переименовала модель в K5.

Какие годы выпуска Kia Optima не советуют покупать автовладельцы, написал Slash Gear.

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Все модели третьего поколения

Кардинально обновленный Kia Optima III (2010-2015) полностью провалился. Дело в том, что модель начала использовать 2- и 2,4-литровые двигатели Theta II GDI, которые оказались одними из худших 4-цилиндровых моторов, когда-либо выпущенных.

Во время производственного процесса у двигателей оставались металлические отложения, которые быстро приводили к чрезмерному износу. Неисправности двигателя стали настолько распространенными, что в конце концов возник гигантский коллективный иск к Kia. Компания его в конце концов урегулировала, но репутация третьего поколения седана была уничтожена.

Первый год четвертого поколения

После того как третье поколение Kia Optima стало предметом отзывов и судебных исков, можно было бы надеяться, что Kia начнет новое четвертое поколение Optima с капитального ремонта, который бы избавил от проблемных двигателей. Но этого не произошло. В первый год выпуска под капотом продолжали использовать Theta II. Как и следовало ожидать, это привело к более 660 жалобам на Optima 2016 года на сайте NHTSA.

Еще одной большой проблемой модели был отказ стеклоподъемников. Это может показаться мелочью, но CarComplaints оценивает среднюю стоимость ремонта этого механизма в около 620 долларов. Никто не хочет тратить столько денег на возможность опускать окна, особенно в только что приобретенном автомобиле.

Ранее мы писали, что Kia прекращает выпуск популярной в Украине модели Ceed. Также эксперты назвали лучшие и худшие годы выпуска кроссовера Kia Sportage.

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Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба
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