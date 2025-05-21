Вживані моделі Kia Optima, яких варто уникати

2014 Kia Optima Фото: edmunds.com

Середньорозмірний чотиридверний седан виробництва Kia відомий з 2001 року під різними назвами. Автомобілі здебільшого продавалися як Optima, хоча назва Magentis використовувалася в Європі та Канаді з 2002 року. А не так давно компанія перейменувала модель на K5.

Які роки випуску Kia Optima не радять купувати автовласники, написав Slash Gear.

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Всі моделі третього покоління

Кардинально оновлений Kia Optima III (2010—2015) повністю провалився. Річ у тім, що модель почала використовувати 2- та 2,4-літрові двигуни Theta II GDI, які виявилися одними з найгірших 4-циліндрових моторів, коли-небудь випущених.

Під час виробничого процесу у двигунів залишалися металеві відкладення, які швидко призводили до надмірного зносу. Несправності двигуна стали настільки поширеними, що зрештою виник гігантський колективний позов до Kia. Компанія його зрештою врегулювала, але репутація третього покоління седана була знищена.

Перший рік четвертого покоління

Після того, як третє покоління Kia Optima стало предметом відкликань та судових позовів, можна було б сподіватися, що Kia розпочне нове четверте покоління Optima з капітального ремонту, який би позбавив від проблемних двигунів. Але цього не сталося. У перший же рік випуску капотом продовжували використовувати Theta II. Як й слід було очікувати, це призвело до понад 660 скарг на Optima 2016 року на сайті NHTSA.

Ще однією великою проблемою моделі була відмова склопідіймачів. Це може здатися дрібницею, але CarComplaints оцінює середню вартість ремонту цього механізму в близько 620 доларів. Ніхто не хоче витрачати стільки грошей на можливість опускати вікна, особливо у щойно придбаному автомобілі.

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