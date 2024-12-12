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Худшие годы выпуска Toyota Highlander, которых следует избегать

12 декабря 2024 19:45
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор
Наименее надежные годы Toyota Highlander, от которых следует держаться подальше
2015 Toyota Highlander. Фото: caranddriver.com
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор

Водители ценят Highlander за возможность работать в любых погодных условиях благодаря опциональному полному поводу и его репутации долговечности. Впрочем, некоторые годы Highlander не соответствовали высоким стандартам Toyota, часто из-за недостатков производства или ошибок в дизайне.

Об этом сообщил Motor Biscuit.

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  • 2003 Toyota Highlander

Highlander 2003 года принадлежит к первому поколению и имеет значительные механические проблемы, в частности, оголенные болты двигателя, вызывающие утечку охлаждающей жидкости и перегрев. Эта проблема обычно проявляется на пробеге 200 000 км и может потребовать дорогостоящего ремонта. Кроме того, система подвески часто преждевременно изнашивается, ухудшая стабильность езды. Учитывая возраст авто, покупать его, пожалуй, не стоит.

  • 2008 Toyota Highlander

Toyota представила второе поколение Highlander в 2008 году с новым дизайном и большим салоном. Однако владельцы часто сообщали о проблемах с двигателем, таких как дребезжание, утечка масла и неисправности датчиков. Электрическая система также имела сбои, в том числе проблемы с электростеклоподъемниками. Также сетовали на тормозную систему авто.

  • 2014 Toyota Highlander

Highlander 2014 запустил третье поколение с обновленным дизайном, но также принес механические проблемы. Сорванные болты двигателя вызвали утечку охлаждающей жидкости и перегрев, а система подвески часто требовала замены. Кроме того, информационно-развлекательная система часто зависала.

  • 2015 Toyota Highlander

Этот Highlander унаследовал много проблем 2014 года, в частности утечку масла и сорванные болты двигателя. Добавились и проблемы трансмиссии, такие как грубое и переключение передач с задержкой, а в некоторых случаях — полный отказ. Кроме того, наблюдался преждевременный износ тормозной системы.

  • 2020 Toyota Highlander

Highlander четвертого поколения, представленный в 2020 году, принес значительные улучшения в технологиях и топливной эффективности. Однако первые пользователи столкнулись с проблемами: новую информационно-развлекательную систему критиковали за задержки и сбои, а гибридная трансмиссия иногда имела несоответствие производительности.

Ранее эксперты назвали самые надежные годы выпуска Toyota Highlander. Также мы писали о моделях Toyota с вечными двигателями.

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