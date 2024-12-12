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Найгірші роки випуску Toyota Highlander, яких варто уникати

12 грудня 2024 19:45
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор
Найменш надійні роки Toyota Highlander, від яких слід триматися якнайдалі
2015 Toyota Highlander. Фото: caranddriver.com
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор

Водії цінять Highlander за здатність працювати за будь-яких погодних умов завдяки опціональному повному приводу та його репутації довговічності. Втім, деякі роки Highlander не відповідали високим стандартам Toyota, часто через недоліки виробництва або помилки в дизайні.

Про це повідомив Motor Biscuit.

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  • 2003 Toyota Highlander

Highlander 2003 року належить до першого покоління і має значні механічні проблеми, зокрема оголені болти двигуна, що викликають витік охолоджувальної рідини та перегрів. Ця проблема зазвичай проявляється на пробігу 200 000 км та може вимагати дорогого ремонту. Крім того, система підвіски часто передчасно зношується, погіршуючи стабільність їзди. З огляду на чинний вік авто, купляти його, мабуть, не варто.

  • 2008 Toyota Highlander

Toyota представила друге покоління Highlander у 2008 році з новим дизайном та більшим салоном. Проте власники часто повідомляли про проблеми з двигуном, такі як деренчання, витік масла й несправності датчиків. Електрична система також мала збої, зокрема проблеми з електросклопідіймачами. Також нарікали на гальмівну систему авто.

  • 2014 Toyota Highlander

Highlander 2014 року запустив третє покоління з оновленим дизайном, але також приніс механічні проблеми. Зірвані болти двигуна викликали витік охолоджувальної рідини та перегрів, а система підвіски часто вимагала заміни. Окрім цього, інформаційно-розважальна система часто зависала.

  • 2015 Toyota Highlander

Цей Highlander успадкував багато проблем 2014 року, зокрема витік масла та зірвані болти двигуна. Додалися й проблеми трансмісії, такі як грубе й затримане перемикання передач, а в деяких випадках — повна відмова. Окрім того, спостерігався передчасний знос гальмівної системи. 

  • 2020 Toyota Highlander

Highlander четвертого покоління, представлений у 2020 році, приніс значні покращення в технологіях та паливній ефективності. Проте перші користувачі стикнулися з проблемами: нову інформаційно-розважальну систему критикували за затримки та збої, а гібридна трансмісія іноді мала невідповідність продуктивності.

Раніше експерти назвали найнадійніші роки випуску Toyota Highlander. Також ми писали про моделі Toyota з вічними двигунами.

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