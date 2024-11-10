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Худшие годы выпуска Honda Civic, которых следует избегать

10 ноября 2024 12:30
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор
Honda Civic — худшие годы выпуска, от которых лучше держаться подальше
2016 Honda Civic. Фото: motortrend.com
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор

Honda Civic нравится многим водителям за надежность и топливную эффективность. В течение десятилетий эта машина устанавливала стандарты практичности для компактных седанов, но, к сожалению, не каждый модельный год соответствовал ожиданиям автомобилистов.

Какие Civic испытывали периодические проблемы с надежностью исследовал Motor Biscuit.

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  • Honda Civic 2001 года

Модель печально известна проблемами с трансмиссией. Водители сообщали, что коробка передач выходит из строя и буксует. Расходы на ее ремонт часто превышают 2000 долларов.

  • Honda Civic 2002 года

Автомобиль пострадал от отзыва потенциально опасных подушек безопасности Takata. Также модель не смогли устранить проблемы с трансмиссией предыдущего года.

  • Honda Civic 2006 года

Многие владельцы сталкивались с перегревом двигателя из-за утечки охлаждающей жидкости, что иногда приводило к полному выходу мотора из строя. Ремонт повреждений часто был дорогим и неудобным.

  • Honda Civic 2007 года

Неурядицы с двигателем перенеслись и на этот модельный год. Также наблюдался быстрый износ шин — проблема, связанная с конструкцией подвески.

 

Худшие годы выпуска Honda Civic, которых следует избегать - фото 1
2009 Honda Civic. Фото: wikipedia.org
  • Honda Civic 2009 года

Модель не страдает серьезными механическими неисправностями — автомобиль известен чрезмерным дорожным шумом и неравномерным износом шин. Также владельцы сообщали о посредственной экономии топлива и отслоениях краски, особенно на моделях темного цвета.

  • Honda Civic 2012 года

Модель критиковали за ухудшенные материалы интерьера, тусклый дизайн и низкое качество сборки. Также водители отмечали проблемы с тормозами.

  • Honda Civic 2016 года

Несмотря на то, что модель представила новый внешний вид и современные технологии, у нее возникла уникальная проблема — проводка, изготовленная из соединений на основе сои, привлекала грызунов. Этот удивительный выбор материала привел к пережевыванию проводов, что создавало проблемы с электричеством. Также владельцы сообщали о проблемах с кондиционером.

Ранее мы писали о лучших и худших годах выпуска кроссовера Honda CR-V. Также стало известно, что Honda увеличит выпуск бюджетных электромобилей к 2030 году.

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