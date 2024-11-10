Honda Civic — худшие годы выпуска, от которых лучше держаться подальше

Худшие годы выпуска Honda Civic, которых следует избегать
Honda Civic нравится многим водителям за надежность и топливную эффективность. В течение десятилетий эта машина устанавливала стандарты практичности для компактных седанов, но, к сожалению, не каждый модельный год соответствовал ожиданиям автомобилистов.
Какие Civic испытывали периодические проблемы с надежностью исследовал Motor Biscuit.
- Honda Civic 2001 года
Модель печально известна проблемами с трансмиссией. Водители сообщали, что коробка передач выходит из строя и буксует. Расходы на ее ремонт часто превышают 2000 долларов.
- Honda Civic 2002 года
Автомобиль пострадал от отзыва потенциально опасных подушек безопасности Takata. Также модель не смогли устранить проблемы с трансмиссией предыдущего года.
- Honda Civic 2006 года
Многие владельцы сталкивались с перегревом двигателя из-за утечки охлаждающей жидкости, что иногда приводило к полному выходу мотора из строя. Ремонт повреждений часто был дорогим и неудобным.
- Honda Civic 2007 года
Неурядицы с двигателем перенеслись и на этот модельный год. Также наблюдался быстрый износ шин — проблема, связанная с конструкцией подвески.
- Honda Civic 2009 года
Модель не страдает серьезными механическими неисправностями — автомобиль известен чрезмерным дорожным шумом и неравномерным износом шин. Также владельцы сообщали о посредственной экономии топлива и отслоениях краски, особенно на моделях темного цвета.
- Honda Civic 2012 года
Модель критиковали за ухудшенные материалы интерьера, тусклый дизайн и низкое качество сборки. Также водители отмечали проблемы с тормозами.
- Honda Civic 2016 года
Несмотря на то, что модель представила новый внешний вид и современные технологии, у нее возникла уникальная проблема — проводка, изготовленная из соединений на основе сои, привлекала грызунов. Этот удивительный выбор материала привел к пережевыванию проводов, что создавало проблемы с электричеством. Также владельцы сообщали о проблемах с кондиционером.
Ранее мы писали о лучших и худших годах выпуска кроссовера Honda CR-V. Также стало известно, что Honda увеличит выпуск бюджетных электромобилей к 2030 году.
Читайте Новини.LIVE!