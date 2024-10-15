Вниманию владельцев Honda — в 11 моделях найден серьезный заводской дефект

Honda отзывает почти 1,7 млн своих популярных автомобилей — список моделей
Компания Honda производит масштабный отзыв большинства своих популярных автомобилей. Проблема связана с рулевой коробкой, которая повлияла на автомобили 2022 – 2025 модельных годов как для Honda, так и для ее суббренда Acura.
Об этом сообщил Motor Trend.
Что случилось
Проблема связана с червячной передачей рулевого управления, которая была неправильно изготовлена и установлена. Это приводит к разжижению смазки и увеличению усилия на руле.
Дилеры Honda и Acura должны установить новую пружину червячного редуктора, которая уменьшит избыточную нагрузку и перераспределит имеющуюся смазку или заполнят коробку рулевого механизма новой смазкой.
Модели с дефектом, которые отзывают
- 2022-2025 Honda Civic Sedan
- 2025 Honda Civic Sedan Hybrid
- 2022-2025 Honda Civic Hatchback
- 2025 Honda Civic Hatchback Hybrid
- 2023-2025 Honda Civic Type R
- 2023-2025 Honda CR-V
- 2023-2025 Honda CR-V Hybrid
- 2025 Honda CR-V Fuel Cell Vehicle
- 2023-2025 Honda HR-V
- 2024-2025 Acura Integra Type S
- 2023-2025 Acura Integra
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