Вниманию владельцев Honda — в 11 моделях найден серьезный заводской дефект

2025 Honda Civic Hybrid. Фото: jalopnik.com

Компания Honda производит масштабный отзыв большинства своих популярных автомобилей. Проблема связана с рулевой коробкой, которая повлияла на автомобили 2022 – 2025 модельных годов как для Honda, так и для ее суббренда Acura.

Об этом сообщил Motor Trend.

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Что случилось

Проблема связана с червячной передачей рулевого управления, которая была неправильно изготовлена и установлена. Это приводит к разжижению смазки и увеличению усилия на руле.

Дилеры Honda и Acura должны установить новую пружину червячного редуктора, которая уменьшит избыточную нагрузку и перераспределит имеющуюся смазку или заполнят коробку рулевого механизма новой смазкой.

Модели с дефектом, которые отзывают

2022-2025 Honda Civic Sedan 2025 Honda Civic Sedan Hybrid 2022-2025 Honda Civic Hatchback 2025 Honda Civic Hatchback Hybrid 2023-2025 Honda Civic Type R 2023-2025 Honda CR-V 2023-2025 Honda CR-V Hybrid 2025 Honda CR-V Fuel Cell Vehicle 2023-2025 Honda HR-V 2024-2025 Acura Integra Type S 2023-2025 Acura Integra

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