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Honda отзывает почти 1,7 млн своих популярных автомобилей — список моделей

15 октября 2024 15:40
Максим Сайгак - Редактор
Максим Сайгак
Редактор
Вниманию владельцев Honda — в 11 моделях найден серьезный заводской дефект
2025 Honda Civic Hybrid. Фото: jalopnik.com
Максим Сайгак - Редактор
Максим Сайгак
Редактор

Компания Honda производит масштабный отзыв большинства своих популярных автомобилей. Проблема связана с рулевой коробкой, которая повлияла на автомобили 2022 – 2025 модельных годов как для Honda, так и для ее суббренда Acura.

Об этом сообщил Motor Trend.

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Проблема связана с червячной передачей рулевого управления, которая была неправильно изготовлена и установлена. Это приводит к разжижению смазки и увеличению усилия на руле.

Дилеры Honda и Acura должны установить новую пружину червячного редуктора, которая уменьшит избыточную нагрузку и перераспределит имеющуюся смазку или заполнят коробку рулевого механизма новой смазкой.

Модели с дефектом, которые отзывают

  1. 2022-2025 Honda Civic Sedan
  2. 2025 Honda Civic Sedan Hybrid
  3. 2022-2025 Honda Civic Hatchback
  4. 2025 Honda Civic Hatchback Hybrid
  5. 2023-2025 Honda Civic Type R
  6. 2023-2025 Honda CR-V
  7. 2023-2025 Honda CR-V Hybrid
  8. 2025 Honda CR-V Fuel Cell Vehicle
  9. 2023-2025 Honda HR-V
  10. 2024-2025 Acura Integra Type S
  11. 2023-2025 Acura Integra

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