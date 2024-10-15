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Honda відкликає майже 1,7 млн своїх популярних автомобілів — перелік моделей

15 жовтня 2024 15:40
Максим Сайгак - Редактор
Максим Сайгак
Редактор
До уваги власників Honda — в 11 моделях знайдено серйозний заводський дефект
2025 Honda Civic Hybrid. Фото: jalopnik.com
Максим Сайгак - Редактор
Максим Сайгак
Редактор

Компанія Honda проводить масштабне відкликання більшості своїх популярних автомобілів. Проблема пов’язана з рульовою коробкою, яка вплинула на автомобілі 2022-2025 модельних років як для Honda, так й для її суббренда Acura.

Про це повідомив Motor Trend.

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Проблема пов’язана з черв’ячною передачею рульового керування, яка була неправильно виготовлена та встановлена. Це призводить до розрідження мастила та збільшення зусилля на кермі.

Дилери Honda та Acura мають встановити нову пружину черв’ячного редуктора, яка зменшить надлишкове навантаження та перерозподілятиме наявне мастило, або заповнять коробку рульового механізму новим мастилом.

Моделі з дефектом, які відкликають

  1. 2022-2025 Honda Civic Sedan 
  2. 2025 Honda Civic Sedan Hybrid
  3. 2022-2025 Honda Civic Hatchback 
  4. 2025 Honda Civic Hatchback Hybrid
  5. 2023-2025 Honda Civic Type R
  6. 2023-2025 Honda CR-V
  7. 2023-2025 Honda CR-V Hybrid
  8. 2025 Honda CR-V Fuel Cell Vehicle 
  9. 2023-2025 Honda HR-V
  10. 2024-2025 Acura Integra Type S
  11. 2023-2025 Acura Integra

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