Honda Civic — найгірші роки випуску, від яких краще триматися якнайдалі

2016 Honda Civic. Фото: motortrend.com

Honda Civic подобається багатьом водіям за надійність та паливну ефективність. Протягом десятиліть ця машина встановлювала стандарти практичності для компактних седанів, але, на жаль, не кожен модельний рік відповідав очікуванням автомобілістів.

Які Civic мали періодичні проблеми з надійністю дослідив Motor Biscuit.

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Honda Civic 2001 року

Модель сумно відома проблемами з трансмісією. Водії повідомляли, що коробка передач виходить з ладу та буксує. Витрати на її ремонт часто перевищують 2000 доларів.

Honda Civic 2002 року

Авто постраждало від відкликання потенційно небезпечних подушок безпеки Takata. Також модель не змогли позбавити від проблем з трансмісією попереднього року.

Honda Civic 2006 року

Багато власників стикалися з перегрівом двигуна через витік охолоджувальної рідини, що іноді приводило до повного виходу мотора з ладу. Ремонт пошкоджень часто був дорогим та незручним.

Honda Civic 2007 року

Негаразди з двигуном перенеслися й на цей модельний рік. Також спостерігався швидкий знос шин — проблема, пов’язана з конструкцією підвіски.

2009 Honda Civic. Фото: wikipedia.org

Honda Civic 2009 року

Модель не страждає серйозними механічними несправностями — авто відоме надмірним дорожнім шумом та нерівномірним зносом шин. Також власники повідомляли про посередню економію палива та відшарування фарби, особливо на моделях темного кольору.

Honda Civic 2012 року

Модель критикували за погіршені матеріали інтер’єру, тьмяний дизайн та низьку якість збірки. Також водії відзначали проблемами з гальмами.

Honda Civic 2016 року

Попри те, що модель представила новий зовнішній вигляд та сучасні технології, у неї виникла унікальна проблема — електропроводка, виготовлена зі сполук на основі сої приваблювала гризунів. Цей дивний вибір матеріалу призвів до пережовування проводів, що створювало проблеми з електрикою. Також власники повідомляли про негаразди з кондиціонером.

Раніше ми писали про найкращі та найгірші роки випуску кросовера Honda CR-V. Також стали відомо, що Honda збільшить випуск бюджетних електромобілів до 2030 року.