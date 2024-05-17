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Honda збільшить випуск бюджетних електромобілів — що планує компанія

17 травня 2024 21:35
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Honda має намір збільшить випуск дешевих електромобілів до 2 млн на рік
Концепти електрокарів Honda. Фото: autoexpress.co.uk
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Поки деякі великі автоконцерни скорочують програми виробництва електричних транспортних засобів, Honda подвоює інвестиції в електромобілі до 64 млрд доларів. В компанії сподіваються, що при річному обсязі у 2 млн BEV, рентабельність продажів досягне 5%.

Про це повідомив Укравтопром.

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Інвестиційна мета Honda до 2030 року — знизити ціну акумулятора на 20% та скоротити вартість виробництва електромобілів на 35%.

Що планує Honda

Головний розрахунок компанія робить на лінійку електромобілів 0 Series, яка дебютує у 2026 році. Причому три перших авто 0 Series будуть середньорозмірним кросовером, кросовером початкового рівня та седаном.

Далі графік випуску моделей має такий вигляд.

  • 2027 рік: трирядний великий кросовер.
  • 2028 рік: компактний кросовер.
  • 2029 рік: міні кросовер.
  • 2030 рік: компактний седан.

Також Honda запропонує паралельну лінійку електрокарів для китайського ринку та міні-EV для Японії.

Джерела фінансування

Одним із джерел фінансування переходу Honda на електромобілі нового покоління має стати збільшення продажів гібридних авто. Компанія розраховує, що реалізація гібридів пройде пік у 2029-2030 роках, коли компанія досягне продажів близько 1,8 млн одиниць на рік.

Раніше ми писали про десять найшвидших автомобілів Honda за всю історію. Також розповідали про найкращі та найгірші роки випуску Honda Civic.

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