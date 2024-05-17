Honda має намір збільшить випуск дешевих електромобілів до 2 млн на рік

Концепти електрокарів Honda. Фото: autoexpress.co.uk

Поки деякі великі автоконцерни скорочують програми виробництва електричних транспортних засобів, Honda подвоює інвестиції в електромобілі до 64 млрд доларів. В компанії сподіваються, що при річному обсязі у 2 млн BEV, рентабельність продажів досягне 5%.

Про це повідомив Укравтопром.

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Що планує Honda

Головний розрахунок компанія робить на лінійку електромобілів 0 Series, яка дебютує у 2026 році. Причому три перших авто 0 Series будуть середньорозмірним кросовером, кросовером початкового рівня та седаном.

Далі графік випуску моделей має такий вигляд.

2027 рік: трирядний великий кросовер.

2028 рік: компактний кросовер.

2029 рік: міні кросовер.

2030 рік: компактний седан.

Також Honda запропонує паралельну лінійку електрокарів для китайського ринку та міні-EV для Японії.

Джерела фінансування

Одним із джерел фінансування переходу Honda на електромобілі нового покоління має стати збільшення продажів гібридних авто. Компанія розраховує, що реалізація гібридів пройде пік у 2029-2030 роках, коли компанія досягне продажів близько 1,8 млн одиниць на рік.

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