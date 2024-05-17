Honda намерена увеличить выпуск дешевых электромобилей до 2 млн в год

Концепты электрокаров Honda. Фото: autoexpress.co.uk

Пока некоторые крупные автоконцерны сокращают программы по производству электрических транспортных средств, Honda удваивает инвестиции в электромобили до 64 млрд долларов. В компании надеются, что при годовом объеме в 2 млн. BEV, рентабельность продаж достигнет 5%.

Об этом сообщил Укравтопром.

Читайте также:

Инвестиционная цель Honda к 2030 году — снизить цену аккумулятора на 20% и сократить стоимость производства электромобилей на 35%.

Что планирует Honda

Главный расчет компания делает на линейку электромобилей 0 Series, которая дебютирует в 2026 году. Причем три первых автомобиля 0 Series будут среднеразмерным кроссовером, кроссовером начального уровня и седаном.

Далее график выпуска моделей выглядит так.

2027 год: трехрядный большой кроссовер.

2028 год: компактный кроссовер.

2029 год: мини кроссовер.

2030 год: компактный седан.

Также Honda предложит параллельную линейку электрокаров для китайского рынка и мини-EV для Японии.

Источники финансирования

Одним из источников финансирования перехода Honda на электромобили нового поколения должно стать увеличение продаж гибридных автомобилей. Компания рассчитывает, что реализация гибридов пройдет пик в 2029-2030 годах, когда компания достигнет продаж около 1,8 млн. единиц в год.

Ранее мы писали о десяти самых быстрых автомобилях Honda за всю историю. Также рассказывали о лучших и худших годах выпуска Honda Civic.