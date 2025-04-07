Самый дешевый способ избавиться от скрипа дверей авто

Автомобильные двери. Фото: crossroadshelpline.com

Многие водители пытаются избавиться от раздражающего скрипа в дверях автомобиля с помощью силиконовых смазок, солидола или WD-40. Но эти средства не могут сравниться с одним очень дешевым методом.

Об этом написал Dexpens.

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Как появляется скрип

Скрип возникает из-за ржавчины, которая образуется в местах подвижных соединений дверных петель и держателей. В свою очередь коррозия появляется из пыли и грязи, которые накапливаются в использованном ранее масле.

Поэтому нет никакого смысла мазать сверху новой смазкой старую грязь.

Как избавиться от скрипа

Берем стакан чистой воды и разводим в нем небольшой кусок хозяйственного мыла.

Когда мыло полностью растворится, окунаем в раствор пальцы и начинаем смазывать подвижные элементы дверей — петли и держатели.

Особое внимание уделяем местам соединения деталей.

Нужно, чтобы в щели попало как можно больше мыльного раствора.

Мыло не позволяет накапливаться пыли и грязи, а потому препятствует образованию коррозии.

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