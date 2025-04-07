Самый дешевый способ избавиться от скрипа дверей авто

Самый дешевый способ смазать двери авто, чтобы они не скрипели
Многие водители пытаются избавиться от раздражающего скрипа в дверях автомобиля с помощью силиконовых смазок, солидола или WD-40. Но эти средства не могут сравниться с одним очень дешевым методом.
Об этом написал Dexpens.
Как появляется скрип
Скрип возникает из-за ржавчины, которая образуется в местах подвижных соединений дверных петель и держателей. В свою очередь коррозия появляется из пыли и грязи, которые накапливаются в использованном ранее масле.
Поэтому нет никакого смысла мазать сверху новой смазкой старую грязь.
Как избавиться от скрипа
- Берем стакан чистой воды и разводим в нем небольшой кусок хозяйственного мыла.
- Когда мыло полностью растворится, окунаем в раствор пальцы и начинаем смазывать подвижные элементы дверей — петли и держатели.
- Особое внимание уделяем местам соединения деталей.
- Нужно, чтобы в щели попало как можно больше мыльного раствора.
Мыло не позволяет накапливаться пыли и грязи, а потому препятствует образованию коррозии.
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