Найдешевший спосіб позбутися скрипу дверей авто

Автомобільні двері. Фото: crossroadshelpline.com

Багато водіїв намагаються позбутися дратівливого скрипу у дверях автомобіля за допомогою силіконових мастил, солідолу або WD-40. Але жоден з цих засобів не може зрівнятися з одним дуже дешевим методом.

Про це написав Dexpens.

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Як з'являється скрип

Скрип виникає через іржу, яка утворюється у місцях рухомих з'єднань дверних петель та тримачів. Своєю чергою корозія з’являється з пилу та бруду, які накопичуються у використаному раніше мастилі.

Тому немає жодного сенсу мазати зверху новим мастилом старий бруд.

Як позбутися скрипу

Беремо склянку чистої води та розводимо в ній невеликий шматок господарського мила.

Коли мило повністю розчиниться, занурюємо в розчин пальці та починаємо змащувати рухомі елементи дверей — петлі та тримачі.

Особливу увагу приділяємо місцям з'єднання деталей.

Потрібно, щоб у щілини потрапило якнайбільше мильного розчину.

Мило не дозволяє накопичуватися пилу та бруду, а тому перешкоджає утворенню корозії.

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