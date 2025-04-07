Найдешевший спосіб позбутися скрипу дверей авто

Найдешевший спосіб змастити двері авто, щоб вони не скрипіли
Багато водіїв намагаються позбутися дратівливого скрипу у дверях автомобіля за допомогою силіконових мастил, солідолу або WD-40. Але жоден з цих засобів не може зрівнятися з одним дуже дешевим методом.
Про це написав Dexpens.
Як з'являється скрип
Скрип виникає через іржу, яка утворюється у місцях рухомих з'єднань дверних петель та тримачів. Своєю чергою корозія з’являється з пилу та бруду, які накопичуються у використаному раніше мастилі.
Тому немає жодного сенсу мазати зверху новим мастилом старий бруд.
Як позбутися скрипу
- Беремо склянку чистої води та розводимо в ній невеликий шматок господарського мила.
- Коли мило повністю розчиниться, занурюємо в розчин пальці та починаємо змащувати рухомі елементи дверей — петлі та тримачі.
- Особливу увагу приділяємо місцям з'єднання деталей.
- Потрібно, щоб у щілини потрапило якнайбільше мильного розчину.
Мило не дозволяє накопичуватися пилу та бруду, а тому перешкоджає утворенню корозії.
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