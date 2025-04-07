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Найдешевший спосіб змастити двері авто, щоб вони не скрипіли

7 квітня 2025 06:00
Максим Сайгак - Редактор
Максим Сайгак
Редактор
Найдешевший спосіб позбутися скрипу дверей авто
Автомобільні двері. Фото: crossroadshelpline.com
Максим Сайгак - Редактор
Максим Сайгак
Редактор

Багато водіїв намагаються позбутися дратівливого скрипу у дверях автомобіля за допомогою силіконових мастил, солідолу або WD-40. Але жоден з цих засобів не може зрівнятися з одним дуже дешевим методом.

Про це написав Dexpens.

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Як з'являється скрип

Скрип виникає через іржу, яка утворюється у місцях рухомих з'єднань дверних петель та тримачів. Своєю чергою корозія з’являється з пилу та бруду, які накопичуються у використаному раніше мастилі.

Тому немає жодного сенсу мазати зверху новим мастилом старий бруд.

Як позбутися скрипу

  • Беремо склянку чистої води та розводимо в ній невеликий шматок господарського мила.
  • Коли мило повністю розчиниться, занурюємо в розчин пальці та починаємо змащувати рухомі елементи дверей — петлі та тримачі.
  • Особливу увагу приділяємо місцям з'єднання деталей.
  • Потрібно, щоб у щілини потрапило якнайбільше мильного розчину.

Мило не дозволяє накопичуватися пилу та бруду, а тому перешкоджає утворенню корозії.

Раніше експерти пояснили, чому не можна зберігати автомобільні шини на балконі. Також ми писали, навіщо перевіряти колір антифризу в автомобілі.

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