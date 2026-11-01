Hyundai Kona 2021 года. Фото: netcarshow.com

Компактный кроссовер Hyundai Kona появился в 2018 году и быстро завоевал большую популярность благодаря выгодной цене и привлекательному дизайну. Модель разошлась тиражом более 2 000 000 экземпляров, завоевав расположение многих автомобилистов. Однако на вторичном рынке этот автомобиль вызывает противоречивые отзывы из-за систематических поломок.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Slash Gear.

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Двигатель и коробка

Ранние версии кроссовера с базовым бензиновым двигателем объемом 2 л отличаются крайне низким ресурсом. Двигатель начинает громко стучать, внезапно выключается или полностью заклинивает еще до достижения отметки в 80 000 км.

Проблема возникает даже при идеальном и своевременном обслуживании. Причиной поломок оказался заводской дефект поршневых колец, который вынудил производителя отозвать тысячи автомобилей.

Жалобы вызывает роботизированная 7-ступенчатая коробка передач DCT, которую устанавливали на версии с турбомотором объемом 1,6 л. При движении в пробках коробка передач переключается с задержками и рывками. Иногда трансмиссия самопроизвольно переходит в нейтральный режим прямо во время езды, полностью теряя тягу.

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Электрическая версия

Электрическая модификация Kona Electric также попала под несколько масштабных кампаний по отзыву. Из-за угрозы возгорания аккумуляторных блоков производитель рекомендовал владельцам оставлять автомобили на улице подальше от домов. Замена батареи затягивалась на долгие месяцы из-за дефицита запчастей на сервисных станциях.

Кроме того, владельцы электромобилей сталкиваются с громким лязгом под капотом. Этот посторонний звук может свидетельствовать о выходе из строя силового агрегата и редуктора. Часто такой дефект обнаруживают уже в первые месяцы эксплуатации машины.

Салон и багажник

Многие владельцы жалуются на низкий уровень акустического комфорта во время езды по трассе. Салон кроссовера пропускает слишком много посторонних шумов, что сильно утомляет во время длительных поездок. Даже электрические версии иногда издают странный высокий гул во время рекуперативного торможения.

Первое поколение модели разочаровывает ограниченным внутренним пространством и очень маленьким багажником. Компактные размеры затрудняют повседневные поездки с багажом или семейные путешествия.

Качество отделочных материалов салона также оставляет желать лучшего. Жесткий пластик на приборной панели и дверях начинает неприятно скрипеть даже на новых машинах с пробегом менее 6500 км.

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